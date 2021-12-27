К Иенгре подведут газ

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство газопровода — отвода и газораспределительной станции на территории Нерюнгринского района Якутии. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Проект реализуется в рамках программы ПАО «Газпром» по газификации регионов Российской Федерации. Для обеспечения надежной и бесперебойной поставки газа потребителям от точки врезки в магистральный газопровод «Сила Сибири» проложат газопровод-отвод до автоматизированной газораспределительной станции, которую построят в районе села Иенгра.

Протяженность трасы газопровода составит 9345,71 м, производительность АГРС — 2790 куб. м в час.

Также проектной документацией, одобренной экспертами Главгосэкспертизы России, предусмотрено разместить на участке системы электрохимзащиты газопровода и АГРС, системы автоматизации, телемеханизации, метрологического обеспечения, технологической связи, а также систему инженерно-технических сооружений для охраны объектов газоснабжения. Ко всем площадкам подведут подъездные дороги.

Проектную документацию разработали в ООО «Институт прикладных исследований газовой промышленности». Застройщик — ООО «Газпром межрегионгаз».