Избран глава Олекминска

Олекминская ТИК, на которую возложены полномочия ИКМО города «Олекминск», подвела предварительные итоги досрочных выборов главы города Олекминск, сообщает телеграм-канал Центризбиркома Якутии. Явка составила 36,80%. Голоса избирателей распределились следующим образом: НЕСМЕЛОВ Иван Александрович (ЕДИНАЯ РОССИЯ) – 37,03 % голосов от числа избирателей, принявших участие в выборах; ЩЕБЛЯКОВ Сергей Евгеньевич (самовыдвижение) – 50,97 % голосов избирателей. Таким образом, главой города Олекминск избран Щебляков Сергей Евгеньевич. Жалоб и нарушений избирательного законодательства не зафиксировано, сообщает телеграм-канал ЦИК РС (Я). Таким образом, самовыдвиженец Сергей Щебляков, до сих пор работавший заместителем главы Олекминска, одержал убедительную победу над ставленником «Единой России» Иваном Несмеловым, исполнительным директором УК «КомФорт», депутатом городского Совета Олекминска. На выборах мэра Олекминска лидирует Щебляков (дополняется)

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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