15.04.2022
17:14
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Судебная хроника

Игорь Никитин освобожден из-под стражи — СМИ

Сегодня, 15 апреля Игорь НИКИТИН, бывший генеральный директор АО «Саханефтегазсбыт» освобожден из-под стражи, действия обвиняемого переквалифицированы, сообщает Sakhaday со ссылкой на адвокатов. Ранее Якутский горсуд осудил Никитина к шести годам лишения свободы с возмещением ущерба компании в 45 млн рублей. Защита обжаловала приговор в Верховном суде Якутии.

Напомним, что Игорь Никитин был приговорен по ч.1.1 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая существенное нарушение прав и законных интересов организации с причинением особо крупного ущерба) к году исправительных работ с освобождением от назначенного наказания в связи с истечением срока давности. По ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) он осужден к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Никитин был взят под стражу в зале суда. Так же суд взыскал с подсудимого ущерб в размере более 45 млн рублей, причиненный АО «Саханефтегазсбыт».

Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по РС(Я) Игорь Никитин при изменении предмета договора о строительстве одного объекта на другой и его сметной стоимости, не принял мер к  расторжению контракта, подписав при этом незаконно с ООО «Норд-Спецстрой-1» дополнительное соглашение, которым были изменены цена и предмет договора. Впоследствии им произведена оплата строительства нового объекта «АЗС ОАО «Саханефтегазсбыт» в п. Нижний Бестях» по завышенной стоимости, чем акционерному обществу причинен ущерб в сумме более 27 млн рублей.

Также обвиняемый, действуя из корыстной заинтересованности заключил с ООО «СИС» соглашение об отступном, согласно которому за предоставленные обществу нефтепродукты на сумму свыше 29 млн рублей, принял в качестве отступного самоходный кран, фактическая рыночная стоимость которого составила около 12 млн рублей. Сумма ущерба причиненная акционерному обществу превысила 18,5 млн рублей.

Уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Норд-Спецстрой-1» Гриши Ферояна выделено в отдельное производство, так как он находится в международном розыске.

Напомним, что 10 февраля 2020 года Игорь Никитин был задержан по месту жительства в Москве спецслужбами ФСБ России. Его сообщник Гриша Фероян был объявлен в розыск, так как скрылся от следствия. Арест в Москве и этапирование в Якутск экс-директора крупнейшего топливного трейдера Якутии Игоря Никитина стал одним из громких скандалов 2020 года.

Поначалу Игорь Никитин был помещен в СИЗО, потом в июле 2020 года его перевели под домашний арест.

Игорь Никитин возглавлял госкомпанию «Саханефтегазсбыт» с 2006 по 2019 годы. Избирался депутатом Ил Тумэна по Набережному округу Якутска. Считается человеком из команда Вячеслава ШТЫРОВА.

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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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