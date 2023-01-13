Девятый кассационный суд в Владивостоке оставил без изменения приговор Игорю Никитину, экс-директору «Саханефтегазсбыт». Судья Константин Борисов 11 января 2023 года оставил без удовлетворения жалобу прокуратуры и потерпевшей стороны.

Напомним, что 15 апреля 2022 г. Игорь Никитин был освобожден из-под стражи, действия обвиняемого были переквалифицированы Верховным судом. Ранее Якутский горсуд осудил Никитина к шести годам лишения свободы с возмещением ущерба компании в 45 млн рублей. Защита обжаловала приговор в Верховном суде Якутии, который после рассмотрения апелляции решил, что не возникли тяжкие последствия из-за совершенного подсудимым преступления, и переквалифицировал действия Игоря Никитина с ч. 3 на ч. 1 ст. 285 УК РФ. Поэтому вместо шести лет он получил 1 год и 6 месяцев в колонии-поселении. После подсчета всех сроков, которые отбыл подсудимый под стражей и домашним арестом, Верховный суд признал, что Никитин отбыл назначенное наказание и освободил его из-под стражи в зале суда, сохранив штраф 45 млн рублей.

И сейчас, в 2023 году, после того как Девятый кассационный суд поддержал решение Верховного суда РС(Я), Игорь Никитин остается на свободе.

Справка

Судом первой инстанции Игорь Никитин был приговорен по ч.1.1 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая существенное нарушение прав и законных интересов организации с причинением особо крупного ущерба) к году исправительных работ с освобождением от назначенного наказания в связи с истечением срока давности. По ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) он осужден к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Никитин был взят под стражу в зале суда. Так же суд взыскал с подсудимого ущерб в размере более 45 млн рублей, причиненный АО «Саханефтегазсбыт».

Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по РС(Я) Игорь Никитин при изменении предмета договора о строительстве одного объекта на другой и его сметной стоимости, не принял мер к расторжению контракта, подписав при этом незаконно с ООО «Норд-Спецстрой-1» дополнительное соглашение, которым были изменены цена и предмет договора. Впоследствии им произведена оплата строительства нового объекта «АЗС ОАО «Саханефтегазсбыт» в п. Нижний Бестях» по завышенной стоимости, чем акционерному обществу причинен ущерб в сумме более 27 млн рублей.

Также обвиняемый, действуя из корыстной заинтересованности заключил с ООО «СИС» соглашение об отступном, согласно которому за предоставленные обществу нефтепродукты на сумму свыше 29 млн рублей, принял в качестве отступного самоходный кран, фактическая рыночная стоимость которого составила около 12 млн рублей. Сумма ущерба причиненная акционерному обществу превысила 18,5 млн рублей.

Уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Норд-Спецстрой-1» Гриши Ферояна было выделено в отдельное производство, так как он находится в международном розыске.

Напомним, что 10 февраля 2020 года Игорь Никитин был задержан по месту жительства в Москве спецслужбами ФСБ России. Его сообщник Гриша Фероян был объявлен в розыск, так как скрылся от следствия. Арест в Москве и этапирование в Якутск экс-директора крупнейшего топливного трейдера Якутии Игоря Никитина стал одним из громких скандалов 2020 года.

Игорь Никитин возглавлял госкомпанию «Саханефтегазсбыт» с 2006 по 2019 годы. Избирался депутатом Ил Тумэна по Набережному округу Якутска. Считается человеком из команда Вячеслава ШТЫРОВА.