Хорошо пенсионерам: Не надо идти на работу, а деньги текут!

пенсия

Пенсия – время открывать свои таланты. Что может в этом помочь?

Тем из нас, кто давно и с удовольствием работает выход на пенсию, представляется как наказание за какие-то несовершённые ошибки. И многие чувствуют не комфорт даже при упоминании коллег о предстоящем пенсионном периоде.

Стоит согласиться, что в первое время у молодых пенсионеров может появиться чувство не востребованности пустоты внутри дисгармонии. Отсутствие рабочей обстановки и коллег, с которыми проработал полжизни, смена ритма, наличие свободного времени выбивает его из привычной колеи.

К счастью это быстро проходит, ведь к хорошему привыкаешь быстро! Если выход на заслуженный отдых пришелся на весенний период, то молодой пенсионер — владелец дачного участка — переживет его безболезненно. Весной на даче работы — «хоть отбавляй». Теперь не надо приезжать сюда от случая к случаю, особенно, если дача находится не близко. Здесь можно поселиться на весь дачный период и наслаждаться природой, тишиной и самим собой.

Многие из трудящегося люда не имели возможности заниматься достаточное время своим хобби. Рыбалка, сбор ягод или грибов, даже простое посещение леса, чтобы просто подышать свежим хвойным воздухом, занятым на работе в офисе людям были не доступны. На пенсии этому можно посвятить достаточное количество времени и получить удовольствие от занятия любимым делом.

Настало время обратить пристальное внимание на свое здоровье, имеется в виду не просиживание в поликлинике у врача за чудодейственными таблетками от всех болезней сразу. Занятие спортом – эта та «таблетка», которая поправит ваш организм, в каком бы состоянии он не находился. Главное – постоянная посильная нагрузка и движение вперед от простого к сложному. Не хотите посещать спортивный зал, тогда выберите видеоуроки по йоге, цигун, любому виду фитнеса и занимайтесь. Не пройдет и месяца, как ощутите прилив сил, энергии для любых новых начинаний.

Говорят: пенсия маленькая, сложно прожить на нее, цены и тарифы растут. Как свести концы с концами? Сейчас, когда вирусная инфекция многих предпринимателей вынуждает переходить на онлайн – торговлю, появляются новые профессии. Такие, как таргетологи, копирайтеры, создатели сайтов, дизайнеры сайтов, менеджеры по работе с маркетплейсами и другие. Постарайтесь посетить бесплатные онлайн — курсы, выберите ту профессию, что вам ближе и начните учиться углубленно. Не стоит верить тем, кто говорит о больших доходах сразу. Но, может быть, вам удастся заработать вторую пенсию на новой площадке, называемой «удалёнка».

Творческие люди при наличии свободного времени могут заняться живописью, посещать танцевальные уроки или записаться в хор. Вспомните возрастной песенный коллектив «Бурановские бабушки» из маленького села. Почему не повторить их путь?

Искать таланты ни когда не поздно. И этому могут помощь только реальные шаги в этом направлении. Если идти вперед, то путь будет пройден. Ищите, Всевышний дал талант каждому из нас. Жаль, что спрятал так глубоко, что многие не найдут его до конца своей жизни. Многие, но не вы.