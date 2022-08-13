Хорошая новость! Семье Чомчоевых общественность построила новый дом

Ульяна Винокурова сообщила в соцсетях, что с помощью народной поддержки в»Кэнкэмэ» построен новый 2-этажный дом известному якутскому ученому Анатолию Чомчоеву и его семье вместо старого холомо, где они проживали раньше. «Усадьба встретила нас веселой суетой новоселья, возней детей, телят, цыплят, запахом вкусностей. В городе был грозовой ливень, а тут, как воспевал поэт М.Исаковский: «август месяц, тихо, сухо…» — сообщила Ульяна Винокурова в своем посте.

12 мая республику потрясло известие о зверском нападении на Анатолия Чомчоева, в ходе которого он был ранен. Во время инцидента Анатолий Чомчоев проявил мужество и стойкость, отбиваясь от нападавших и самостоятельно добравшись раненым до больницы, там ему сделали операцию.