13.08.2022
11:58
265

Общество

Хорошая новость! Семье Чомчоевых общественность построила новый дом

Ульяна Винокурова сообщила в соцсетях, что с помощью народной поддержки в»Кэнкэмэ» построен новый 2-этажный дом известному якутскому ученому Анатолию Чомчоеву и его семье вместо старого холомо, где они проживали раньше. «Усадьба встретила нас веселой суетой новоселья, возней детей, телят, цыплят, запахом вкусностей. В городе был грозовой ливень, а тут, как воспевал поэт М.Исаковский: «август месяц, тихо, сухо…» — сообщила Ульяна Винокурова в своем посте.

12 мая республику потрясло известие о зверском нападении на Анатолия Чомчоева, в ходе которого он был ранен. Во время инцидента Анатолий Чомчоев проявил мужество и стойкость, отбиваясь от нападавших и самостоятельно добравшись раненым до больницы, там ему сделали операцию.

Поразительно, как Анатолий Чомчоев сам добрался до города с ножом в ране
Вопиющий инцидент с Анатолием Чомчоевым: Версия друзей известного ученого
Полиция задержала подозреваемых в нападении на ученого Анатолия Чомчоева
Известного в Якутии ученого, физика-ядерщика Анатолия Чомчоева ранили ножом!
Фото: Соцсети
Источник: Ульяна Винокурова

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх