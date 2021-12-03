Хорошая новость для жителей арктических районов Якутии

Благодаря увеличению финансирования мероприятий по повышению транспортной доступности в бюджете республики на 2022 год теперь субсидированными билетами до своих населенных пунктов смогут воспользоваться все жители 13 арктических районов, а не только льготные категории граждан. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир СИВЦЕВ.

«В принятом бюджете на 2022 год финансирование мероприятий по повышению транспортной доступности существенно увеличена. Благодаря этому со следующего года будет расширена программа субсидирования во внутрирегиональном сообщении от населенных пунктов арктической зоны до узлового аэропорта Якутск и в обратном направлении. Для того, чтобы снизить стоимость перевозок, субсидирование будет осуществляться с применением адресности. То есть билеты будут продаваться только непосредственно для граждан, имеющих фактическое место регистрации на территории арктических районов», — сказал министр.

Если раньше субсидирование распространялось на граждан РФ в возрасте до 23 лет и старше 55 лет в период с 01 апреля по 31 октября, то со следующего года льготными билетами смогут воспользоваться все жители 13 муниципальных образований, зарегистрированные в арктических районах, вне зависимости от возраста, сообщил Сивцев.

Также министр отметил, что со следующего года будет возобновлено субсидирование расходов местных бюджетов на содержание и ремонт посадочных площадок. Это позволит обеспечить бесперебойное функционирование социально значимых пассажирских авиаперевозок, выполнение санитарных рейсов.