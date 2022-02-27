Губарев: Войска НАТО со всех сторон подступают к границам РФ. Дальше терпеть нельзя

Заместитель председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я), руководитель Фракции политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Виктор ГУБАРЕВ прокомментировал ситуацию на Украине.

Он напомнил, что 21 февраля, президент России Владимир ПУТИН после обращения властей самопровозглашенных Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик согласился признать их независимость.

Виктор Губарев рассказал, что предшествовало, по его мнению, последнему решению Главы государства о начале специальной военной операции от 24 февраля.

— На фоне обострения ситуации на Украине 19 января 2022 года депутаты от фракции КПРФ внесли на рассмотрение Госдумы проект обращения палаты к президенту страны Владимиру Путину о необходимости признания независимости ДНР и ЛНР «в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств».

В Донбассе, который включает в себя Донецкую и Луганскую области Украины, проживает более 8 млн. человек, свыше 42% которых русской национальности. По своему историческому значению это русская земля. И по своему экономическому значению в период СССР Донбасс входил в пятёрку самых значимых территорий Союза. После распада Советского Союза создание отдельного государства Украины было воспринято в Донбассе с чувством тревоги за будущее. И они почувствовали очень большую угрозу. Мы были свидетелями того, что Украину захлестнули волна антикоммунизма, антисоветизма, русофобии. Расцвел, культивируемый Западом, украинский национализм с фашистскими методами воздействия на население.

В феврале 2014 года на Украине совершили государственный переворот. Интернациональный народ Донбасса не согласился с итогами переворота, и в течение трех месяцев продолжались попытки патриотов Донбасса договориться с захватчиками федеративного устройства Украины. Мирного урегулирования не произошло. Эти предложения власть не приняла. И уже тогда нужно было принимать какие-то определенные решения.

7 апреля 2014 года в Донецке был создан Республиканский народный совет, который объявил о суверенитете Донецкой народной республики (ДНР). 27 апреля 2014 года на митинге в Луганске была провозглашена Луганская народная республика (ЛНР). Провозглашенные республики также приняли решение о проведении референдумов о самоопределении. Уже тогда народ Донбасса провозгласил, что их будущее вместе с Россией.

11 мая 2014 года в Донбассе прошли референдумы, на которых за самоопределение региона в Донецкой области проголосовали 89,7% избирателей, в Луганской — 96,2%. 12 мая был провозглашен государственный суверенитет ДНР и ЛНР. Киев, а также западные страны итоги плебисцитов не признали. Развязалась гражданская война, которая унесла более 20 тысяч жизней. Мы помним, сколько разрушений, бед, страданий это принесло.

Для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины была образована контактная группа в составе представителей России, ОБСЕ и Украины. Начались переговоры на различных уровнях в так называемом нормандском формате, в которых принимают участие Россия, Украина, Германия и Франция. Благодаря этому в сентябре 2014 года и в феврале 2015 года стороны достигли договоренностей о согласовании плана мирного урегулирования и прекращения огня (минские соглашения). Важным пунктом соглашений стало требование о проведении Украиной реформы по децентрализации власти, в том числе принятие закона об особом статусе в составе страны отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Согласно комплексу мер по выполнению минских соглашений особый статус Донбасса предусматривает, в частности, право на языковое самоопределение жителей региона, создание народной милиции и амнистию всем участникам вооруженного конфликта.

Минские соглашения были утверждены резолюцией Совета Безопасности ООН и являются обязательными для исполнения.

Однако процесс по урегулированию конфликта в Донбассе фактически зашел в тупик из-за отказа Киева выполнять «политические пункты» минских соглашений.

Помимо регулярных обстрелов территорий провозглашенных республик, в конце 2014 года Киевом была начата политика экономической блокады Донбасса. Надвигалась гуманитарная катастрофа, нарушилась вся жизнедеятельность, в тяжелейшей экономической ситуации жил народ.

Многие субъекты Российской Федерации тогда протянули руку помощи, и одной из первых была Якутия. По решению Айсена НИКОЛАЕВА была создана рабочая группа, которая непосредственно координировала вопросы гуманитарной и другой помощи Донбассу. Был заключен договор, который предусматривал восстановление разрушенных объектов в Амвросиевском районе Донецкой народной республики. Мы вели шефство над детским домом, построили там детскую площадку, оказывали персональную помощь детям-инвалидам и детям, которые потеряли своих родителей. Была оказана помощь в приобретении дорогостоящего современного медицинского оборудования донецкому Мединституту.

В ноябре-декабре 2014 года я был в Донецке и встречался с главой ДНР Александром ЗАХАРЧЕНКО. Помощь оказывалась очень большая. И компартия много продовольственных конвоев организовывала, в Якутии также организовывали очень много гуманитарной помощи. Провели благотворительный концерт «Детям Донбасса» с участием ведущих артистов Якутии и собрали около 500 тысяч рублей, которые перечислили детям Донбасса.

Предприятия республики оказали большую поддержку — АК «Железные дороги Якутии» во главе с генеральным директором Василием ШИМОХИНЫМ, ПАО «Якутскэнерго», тогда возглавлял Олег ТАРАСОВ, АО «Поиск золото» — Андрей КАЗДОБИН, угледобывающая компания «Колмар», Алмазэргиэнбанк, региональный общественный Фонд поддержки казачества. Помогали и многие другие. Мы не были в стороне этих событий и расстояния не играли роли. Вся республика оказывала помощь.

Но необходимо было принимать решения, дальше так было уже нельзя. За эти 8 лет силы Украины укрепились, все это время шла муссированная пропаганда против России и Донбасса, разгорались антироссийские настроения. Мы знаем, в каких условиях живут на Донбассе, сколько погибло людей, сколько детей осталось сиротами.

Считаю совершенно правильным принятое главой государства решение. И народ это поддерживает. Дальше терпеть было уже нельзя. Войска НАТО уже со всех сторон подступают к границам РФ.

Поэтому меры, которые принимаются своевременные. Сейчас у России есть все возможности, чтобы подавить любое сопротивление, которое будет оказано против Донбасса и РФ. В данном случае проведение специальной операции направлено только на военные силы. При этом безопасность мирных жителей будет соблюдена полностью.

Сегодня наступило непростое время. Но наше население едино в том, чтобы установить мир, чтобы защитить нашу страну. И это будет сделано.