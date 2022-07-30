Группа Службы спасения Якутии борется с пожарами в Среднеколымском улусе

В целях усиления группировки сил и средств для борьбы с природным пожаром на территории Среднеколымского района, сегодня из Среднеколымска убыла группа спасателей Службы спасения РС (Я).

К месту пожара также прибыли исполняющий обязанности председателя Госкомобеспечения РС (Я) Иннокентий Андросов, работники Авиалесоохраны и аэромобильная группировка ГУ МЧС России по РС(Я).

В тушении данного природного пожара у Налимска в общей сложности задействовано более 60 человек и 12 единиц техники.

В Оймяконском районе спасатели Службы спасения РС (Я) продолжают бороться с ландшафтным (природным пожаром). Круглосуточно проводится окарауливание кромки пожара, тушение при помощи ранцевых лесных огнетушителей, автоцистерны АЦ-40, ручных инструментов.

В работах на данном природном пожаре задействованы 29 человек: спасатели Службы спасения РС(Я), работники ГПС РС(Я), администрации, дорожной службы и 5 единиц техники.

В Сунтарском районе к тушению лесного пожара привлечены: работники ГПС РС(Я), спасатель Службы спасения РС(Я), местное население, представители лесопожарных формирований, авиация МЧС России, всего: 92 человека и 19 единиц техники.