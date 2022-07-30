30.07.2022
16:12
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Якутия

Группа Службы спасения Якутии борется с пожарами в Среднеколымском улусе

В целях усиления группировки сил и средств для борьбы с природным пожаром на территории Среднеколымского района, сегодня из Среднеколымска убыла группа спасателей Службы спасения РС (Я).
К месту пожара также прибыли исполняющий обязанности председателя Госкомобеспечения РС (Я) Иннокентий Андросов, работники Авиалесоохраны и аэромобильная группировка ГУ МЧС России по РС(Я).
В тушении данного природного пожара у Налимска в общей сложности задействовано более 60 человек и 12 единиц техники.
В Оймяконском районе спасатели Службы спасения РС (Я) продолжают бороться с ландшафтным (природным пожаром). Круглосуточно проводится окарауливание кромки пожара, тушение при помощи ранцевых лесных огнетушителей, автоцистерны АЦ-40, ручных инструментов.
В работах на данном природном пожаре задействованы 29 человек: спасатели Службы спасения РС(Я), работники ГПС РС(Я), администрации, дорожной службы и 5 единиц техники.
В Сунтарском районе к тушению лесного пожара привлечены: работники ГПС РС(Я), спасатель Службы спасения РС(Я), местное население, представители лесопожарных формирований, авиация МЧС России, всего: 92 человека и 19 единиц техники.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)»

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