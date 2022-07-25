25.07.2022
16:02
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Судебная хроника

Группа поддержки педагога из Екюндю созывает общественность на народное собрание

Сегодня, 25 июля в Верхневилюйском районном суде оглашен приговор педагогу Екюндюнской школы Вилюйского улуса Николаю СИВЦЕВУ.

Он признан виновным по двум эпизодам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Судья КИРИЛЛИН В.А. именем Российской Федерации вынес приговор – 16 лет колонии строгого режима.

Защита сообщила SakhaLife, что непременно подаст на апелляцию в  Верховный суд республики. 

Группа поддержки Николая Сивцева выехала на берег Вилюя, где сняла видеоролик с обращением к общественности. Они считают Николая Игнатьевича полностью невиновным, и возмущены решением судьи Кириллина.

В Якутске 30 июля в 12 часов в «Муус Хайа» состоится народное собрание. Всех желающих приглашают на это мероприятие.

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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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