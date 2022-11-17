График ремонтных работ энергетиков с 18 по 29 ноября

Для обеспечения потребителей Республики Саха (Якутия) качественной и бесперебойной электроэнергией специалисты Центральных и Западных электрических сетей ежедневно ведут работы по подключению новых абонентов к электрическим сетям и последовательные ремонтные работы на объектах электросетевого хозяйства, которые невозможны без введений временных ограничений электроснабжения.

Для удобства наших потребителей основная часть ремонтных работ проводится в дневное время рабочих будней, когда существенно снижено потребление электроэнергии.

Временные ограничения электроснабжения в г. Якутске и ряде районов будут проводиться по следующему графику:

ЯКУТСК:

18 ноября:

09:00-12:00 – СХПК Хатасский Старый Покровский тракт Артык 25, 56/1, Камышовая 1а, 7, 11, СОТ Сырдах, Покровский тракт 7 км 2, 15, 19Д, Степная 100А, 104, 129, Дружба-1, СОТ Майя Булгунняхтах, Чагда, Сергеляхское шоссе 7 км 34/7, Кустук 4/3, пер. Милый 9, СОТ Ионосфера, Покровский тракт 9 км 1/4, 3/3а, 43д, Сергеляхское шоссе 8 км 7а, 14, 18, 23, 28/19, 36/7, Бекетова 33, 47, 61, 65, 67, 74, 87, Винокурова 79 – работы по заявкам «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК»;

09:00-13:00 – Автодорожная 7, 9, 11, 13/1, 13/1а, 13А, 13Б, 13 В, 13 Г, 13Д, 13Е, 14, 14/а, (автономное отопление), Чернышевского 106, 110/2, 112, 114, 114/1, 114/2, 114/4, 114/8, 114/9, 118, 116, 116/1, 116/2, 116/8, 118/1, 118/2, 118/3, ч/з Чернышевского 116/6 запитан ж.д, 116/9 и 116/7 (бараки), 110/2, 104/2, 106/1В, 106/4а, 106г/5, 106 Г-2, 110, 86, 96, 107, 100в, 100д, Покровский тр. 4 км 2, 1– работы в охранной зоне ВЛ;

09:30-12:00 – Б.-Марлинского 18, 16, Ф. Попова 4, 4/1, Б. Чижика 17, Кальвица 18, 30, 30 А, Дзержинского 37/1, Старопокровский тракт 128/1, Птицевод 110/2, Птицевод 168/9 «Покровские ворота» мкр – работы в охранной зоне ВЛ;

09:30-16:00 – Сергеляхcкое шоссе 12-13 км 2/4, Билибина 2, 2/5, 4, 4/7, 4/8а, 4/9, 4/8, 4/8 (база), 4/8а, 4/14, 4/9, 4/8 4/8 (база),6, 6/1, 6/2, 7/2, 7/4, 7/5, 7/6, 7/8, 7/9, 10, 10а, 10К, 10/7а, 10/7, 10, 4/14, 28, 30, 32, 34, 35, 35/1, 36, 39, 39/1, 31/3, 31/4, 37/1, 26/1 кв 2, 26, 32а, 50, 21/3, 23, 23/1, 23/3, 23/7, 29, 31, 31/1, 33/1, 33/2, 33/10, 35/4, 35/6, 43/4, 24, 22, 20, 18, 16, 12/3, 25/3, 27, 27/1, 25, 25/1, 25/4, 27/4, 31/7, 25, 10/1, ч/д Сергеляхское шоссе 13 км 1, Сергеляхское шоссе 13 км, Сергеляхское шоссе 12 км 14/1А, 14/3, 14/9, Три Сосны 30, 42, 48а, 66, 45, 50/1, 75, 48, 36а, 66, 45, 56, 50а, 27/1, 31, 25, 27/1, 31, 10/1, 10/4, 10/7а, 10/7, 10/10, 12/3, 16, 18, 20, 21/3, 22, 23, 23/1, 23/3, 23/6, 23/7, 24, 25, 25/1, 25/3, 25/4, 25/7, 25/8, 25/11, 26, 26/1, 27, 27/1, 27/4, 28, 29, 30, 31/3, 31/4, 31, 31/1, 32, 32а, 33/1, 33/2, 31/7, 33/10, 34, 35, 35/1, 35/4, 35/6, 36, 36/1, 36/2, 37/1, 38/3, 39, 39/1, 40/3а, 40/4а, 41/1, 42, 42А, 42Б, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4а, 42/5, 42/6, 42/7, 43, 43/1, 43/4, 44, 45/1, 46, 46/3, 42/4, 46/4, 47/8А, 47/3, 47/6, 47/19, 46/1, 46/3, 46/4, 46/5, 47/13А, 48, 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 48/6, 48/8А, 48/8Г, 50, 52, перекрёсток Ильменская – Билибина, Ильменская 37/3б, 35, 41/1, 41/2, 49/1, 53, 57, 57/9, 59, 59/2, 61, 61/1, 61/2, 61/3, 61/5, 53/2, 53, 57, 57/2, 57/3, 57/4, 57/5, 57/6, 57/7, 57/8, 57/9, 59, 59/2, 59/3, 61, 61/1, 61/2, 61/3, 61/5, 61/9, 61/13, 63, 63/1, 65, 90/1, 96, 96Г, 92/2, 92/5, 92/6, 94, 61/9, 61/13, 41/2, 7/9, 96, 96 Г, 65, 63, 63/1 (две), 41/1, 37/3б, 49/1, 90/1, 35, 92/2, 92/5, 92/6, 94, Ново-Карьерная 45, 49, Винокурова 49/1, ДСК Победа, Три Сосны 25, 27/1, 30, 31, 36а, 37, 39/2, 39/9, 39/12, 42, 43, 43/2, 43/4, 43/5, 43/9, 45, 48, 48а, 50а, 50/2, 50/1, 52/1, 52/5, 52/7, 52/8, 52/9, 52/11, 52/10, 54, 54/3Д, 54/4, 56, 56/3, 63, 64/2, 65, 66, 70, 72, 74, 75, 76/2, 77, 80, 82/1, 82/2, 89, 90/1, 90/2, 100, 104/2, 122/5, Вилюйский тракт 5-6 км, Новокарьерная, Билибина 9 дом-интернат Ново-Карьерная 43/3 – устранение замечаний подрядной организацией после капитального ремонта;

13:00-17:00 – Хатын-Юряхское шоссе ДСК Труд 38, 29, Хатын-Юряхское шоссе 9 км ДСК Труд 19/1Д, 15/3, ул. Лонгинова 21, 23, 23/1, 25, 25/1, 25/2, ул. Солнечная 46, 52/1, 58/3, пер. Ямской 15/1, 17/1 – работы по технологическому присоединению потребителей;

13:30-17:00 – Можайского 13/3, 13/4, 13/5, 13/6, Кузьмина 29/1, 29, 29/4, 36Г, Курнатовского 3/3, Кальвица 18, 30, 30А, Дзержинского 37/1 – заводка кабельной линии;

14:00-16:00 – Покровский тракт 9 км СОНТ «Огонек» 1, 9/1А, 16Д, 31Д, 41, 43Д, СОНТ «Сайдан», Покровское шоссе 9 км 42Д, 55Д – замена оборудования на подстанции.

ВИЛЮЙСКИЙ РАЙОН:

18 ноября:

12:00-13:00 – Вилюйск (ул. Ленина, Каландрашвили, Аммосова, Винокурова, Марка Жиркова, Пушкина, Ярославского, Чапаева, Мира, Октябрьская, 50 лет обороны, Грабовского, Щорса, Полиция, Поликлиника, Аптека, 03, СПТУ, Ростелеком, ВСШ-2, администрация МО «Вилюйский район», Россельхозбанк, банк АТБ, Гимназия, ПНД, Стоматология, Лесхоз, МЧС 01) – работы в охранной зоне ВЛ;

10:00-18:00 – Чай, Тымпы – работа в охранной зоне ВЛ.

ЛЕНСКИЙ РАЙОН:

18 ноября:

09:00-18:00 – Ленск (ул. Толстого 11, 11А, 14, Гагарина 13, 15, Пролетарская 51-73, Тургенева 9-18, Пушкина 12А-44, Нагорная 18, Гагарина 15-47, Гагарина 1-10, Заозёрная 21, 22, 22а, 23, Толстого 1-14) – замена приборов учета;

14:15-18:00 – Ленск (мкр. Северный, АБЗ, ДПРМ) – работы в охранной зоне ВЛ;

14:15-14-45, 17:15-18:00 – Ленск (предприятия по ул. Объездная 1-8) – работы в охранной зоне ВЛ.

19 ноября:

09:00-18:00 – ул. Набережная 1-9, Горького 4-45, 20-36, 44-73, Октябрьская 2, 3, 3а, 4, 5/1, 6/1, ул. Дружбы 1, Пионерская 4-23, ДЮСШ) – замена приборов учета.

24 ноября-2 декабря:

09:00-21:30 – Ленск (РРС-17 км, Аэронавигация СВС, Контейнер связи Сахатранснефтегаз, Алмазавтоматика ПРС-21, станция МТС) – работы в охранной зоне ВЛ;

09:00-09:30, 21:00-21:30 – Ленск (мкр. Спутник, мкр. Ханайдах, частично ул. Мелиораторов, мкр. Звездный от ул. Пацаева в сторону о. Щучье — ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Звездная, ул. Космонавтов, ул. Комарова; склады ВВ, Ленскгаз) – работы в охранной зоне ВЛ;

09:00-22:00 – Северная Нюя, Дорожный, Чамча, Орто-Нахара – работы в охранной зоне ВЛ.

МИРНИНСКИЙ РАЙОН:

18 ноября:

09:00-11:00 – Мирный (частично ул. Экспедиционная, Нагорная; ул. Интернациональная, Лесная, Мухтуйская, Дорожная, ТЦ «Континент», маг. «Ермак», маг. «Мегаполис», ИП «Старыгин», пекарня «ИП Курников», Веста, Мрамор-Гранит) – ремонтные работы на КТП;

10:00-17:00 – Чернышевский (ул. Гидростроителей 24, 26) – работы на ТП.

21 ноября:

12:00-18:00 – Мирный (дачи СОТ Север со стороны Фабрики №3, линия Афганцев, дачи со стороны ТЦ Домоцентр с 19 по 24 линию, тубдиспансер) – работы в охранной зоне ВЛ.

НАМСКИЙ РАЙОН:

18 ноября

10:00 – 16:00 – летники Едейцы, летники Хомустах, вышки сотовой связи Ростелеком, МТС, Мегафон, Билайн. – работы в охранной зоне ВЛ;

10:00 – 12:00 – Намцы (ул. Ленина 3, 5, 7, ул. Октябрьская 4, 6, 8, 9, переулок Почтовый, ДЮСШ – работы в охранной зоне ВЛ;

21-25 ноября:

09:00-18:00 – 2-й Хомустах – работы в охранной зоне ВЛ.

НЮРБИНСКИЙ РАЙОН:

18 ноября:

10:00-12:30 – Антоновка (ул. Теленкова, Строительная, Винокурова, Федорова, Кочайская) – работы на ТП;

11:00-13:00 – Чаппанда – работы в охранной зоне ВЛ.

ОЛЁКМИНСКИЙ РАЙОН:

18-21 ноября:

13:00-16:30 – Олёкминск (часть города от городского парка до базы Олекминского РЭС, ул. Карла Миллера нечетная сторона, 2-38, 26а; ул. Сосновая, пер. Автотранспортников, пер. Приленский, ул. Мелиораторов, Еловая, Набережная 52/1, 53-65, Загородная 24, 25, Пекарня (ИПСтефанчук); частично ул. Кудрина-Абагинского, Спасская, Урицкого, Гагарина, Юбилейная, ул. 30 лет ЯАССР, Кульбертинова, Набережная, Карла Миллера четная сторона (включая район ЧТГРЭ); ул. Кирова, Пушкина, Базарная, Комсомольская, городской рынок, школа №2, ДОУ Лесовичок, ДОУ Журавушка, АЗС, пер. Загородный, пер. Строительный, Бекетова, Новая, гор. свалка, Пожарная часть, База «Дороги Олекмы», пер. Геологов, пер. Энергетиков, п. Селиванова, п. Нефтебаза) – работы по технологическому присоединению.

СУНТАРСКИЙ РАЙОН:

18 ноября:

10:00-16:00 – Мар-Кюель (оборудование сотовой связи, ПАО Ростелеком, Центральная котельная, больница, ветеринария, ДОУ Кэнчээри, средняя школа, начальная школа, КЦ Айылгы) – работы в охранной зоне ВЛ;

10:00-17:30 – Сунтар (Ростелеком, молокозавод Бойом) — замена оборудования на КТП;

10:00-18:00 – Кюндея (оборудование сотовой связи Кюндяя. ПАО Ростелеком, сеть цифрового наземного вещания Кюндяя, Насосная школы, котельная школы, котельная больницы, ВОС, больница, детсад Кунчээн, Кюндяинская СОШ – новая школа, КЦ Ил) – работы в охранной зоне ВЛ;

14:00-16:00 – Сунтар (мкр. Партизан, Химия, СПТУ, Саскылах, Хомустах, д/с «Кыталык» 1 и 2 корпус, д/с «Чебурашка», Экология, Охотмагазин, котельная ЦНТ КЛУБ, ЦНТ Клуб, м-н «Татыйыына №9», «Корона», «ДЭЛИ», Аэропорт, Колледж, Котельная №7, Бойом) – работы на ПС;

14:00-16:30 – Сунтар (РТС, Томусукан, Ветлечебница, ТЦ «Туймаада», м-н «Катерина», «Маяк», «Альфа», «Наталия», «Альбион», Ветлечебница, Пенсионный фонд, УНО, Почта, Ростелеком, Энергосбыт, Первый рынок, ДОУ Туллукчан, Военкомат, Автосервис «Автобест») – работы в охранной зоне ВЛ;

14:00-17:00 – Хоро (РТПЦ-сеть цифрового наземного вещания, «Вымпел Коммуникации» -оборудование сот. связи, ПАО Ростелеком-АТС, ЖКХ-ЦК, центральная районная больница, школа, детский сад, клуб «Харысхал») — замена опоры.

21 ноября:

14:00-16:00 – Тенкя, Куокуну, Хордогой, Нахара – работы на подстанции.

22-24 ноября:

14:00-18:00 – Кутана, Кюкяй – замена опор.

ТАТТИНСКИЙ РАЙОН:

22 ноября:

07:00-12:00 – Чычымах, Чимнай, Харбалах, Уолба, Усть-Татта, Хара-Алдан, Мегино-Алдан, Ытык-Кюель (район Куула, дачи, Мойуона, Ворошилов, северная часть, район школы №2 и старого СХТ) – работы в охранной зоне КВЛ 110 кВ «Майя – Чурапча»;

12:00-17:00 – Черкех, Кыйы, Дэбдиргэ, Туора-Кюель, Баяга, Победа, Ытык-Кюель (район Хадаайы, ул. Амгинская, Олимпийский, Улахан сайылык, участок Тааттаавтодор) – работы в охранной зоне КВЛ 110 кВ «Майя – Чурапча»;

17:00-23:59 – Чычымах, Чимнай, Харбалах, с. Уолба, с. Усть-Татта, с.Хара-Алдан, с. Мегино-Алдан, часть с. Ытык-Кюель (район старого военкомата, юннатской станции, школы №1) – Во время вывода в ремонт КВЛ 110 кВ Майя-Чурапча по графику ограничений.

ТОМПОНСКИЙ РАЙОН:

18 ноября:

07:00-00:00 – частично Хандыга – ремонт ВЛ 110 кВ «Майя-Чурапча» и ВЛ 110 кВ «Чурапча – Хандыга».

22 ноября:

09:00-12:00 – Крест-Хальджай (ул. Портовская 3-22, Охлопкова 2-36, Пекарня, вышка Мегафон, АТС) – замена прибора учета.

23-25 ноября:

07:00-00:00 – Хандыга (частично) – вывод в ремонт КВЛ 110 кВ «Майя – Чурапча» и ВЛ 110 кВ «Чурапча» с вводом в работу ДЭС.

28 ноября:

10:00-12:00 – Крест-Хальджай (ул.Молодежная 22, 26, 28, мкр. Сельхозхимия) – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК»;

13:00-14:30 – Хандыга (ул. Магаданская 49, 51, 53, 55, магазины Таежный, Фортуна) – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК»;

14:30-16:00 – Хандыга (ул. Магаданская 29, 31, 33, 35, Строда 1, 3, П. Алексеева 10, 12, 15, 17, магазины Хандыга+, Кристалл, Копеечка, Сулак, Выбор) – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК».

29 ноября:

09:00-10:00 – Крест-Хальджай (ул. Центральная 10/1-23Б, Ефимова 1-8, Охлопкова 2) – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК»;

10:00-11:00 – Крест-Хальджай (ул. Кюн-Корбют 2, 4, Лесная, Парковая, Попова, Винокурова, Модуль ТЦТР, модуль РТРС, Орбита, Билайн, МТС, детсад, музей) – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК»;

11:00-12:00 – Крест-Хальджай (ул. Винокурова 3-21, Сергеляхская 1-28) – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК»;

13:00-14:00 – Крест-Хальджай (ул. Новая 27/1, 27/2, Е. Атакова, Арга-Бас 5-18) – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК»;

14:00-15:00 – Крест-Хальджай (ул. Новая, Портовская Детсад, школа, водокачка) – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК»;

16:00-17:00 – Крест-Хальджай (ул. Школьная 5-15, Арга-Бас, мкр. Даадар, Центральная 33, 33/1, аптека, больница, муз. Школа) – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК».

16:00-17:00 – Крест-Хальджай (ул. Центральная 18, 20, 22) – работы по заявке «Якутскэнергосбыт» ПАО «ДЭК».

ХАНГАЛАССКИЙ РАЙОН:

18 ноября:

10:00-16:00 – Чаран – ремонтные работы на ВЛ.

19 ноября:

18:00-18:30 – Ой, Покровск (частично мкр. Селекционная) – оперативные переключения.

21-30 ноября:

09:00-12:00 и 14:00-17:00 – Покровск (частично Луговая, Эркээни, Хатын-Юрях, Дорожная) – по заявке ООО СРК «Регион капитальное строительство».

22 ноября:

18:00-16:00 – Чаран – ремонтные работы на ВЛ.

24 ноября:

06:00-06:30 – Октем, Техтюр, Улах-Ан, Чапаево – оперативные переключения;

11:00-16:00 – Хоточчу, Тит-Эбя, Кердем, Красный Ручей, Качикатцы – работы на ПС.

25 ноября:

10:00-16:00 – Чаран – работы на ВЛ 6 кВ Л-Чаран;

17:00-17:30 – Октем, Техтюр, Чапаева, Улах-Ан – оперативные переключения.

В графике возможны изменения.

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Кроме того, график ремонтных работ энергетиков можно найти на информационных сайтах SakhaLife.ru, SakhaNews.ru, Sakhapress.ru

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Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевые организации не несут ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.

По информации оперативно-диспетчерской службы Центральных и Западных электрических сетей