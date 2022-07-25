Грабитель отобрал сотовый телефон и кошелек у прохожего в Якутске

Общий ущерб превысил 100 тысяч рублей.

В начале декабря в полицию Якутска обратился мужчина с сообщением о том, что возле ТЦ «Пирамида» по ул. Каландаришвили на него напал неизвестный, применив насилие отобрал сотовый телефон, кошелек с наличностью и банковскими картами. Обратившись в банк с целью блокировки, потерпевший узнал о списании денежных средств в размере 87,5 тысяч рублей рублей, сообщили ИА YakutiaMedia в пресс-службе республиканского МВД.

Общий ущерб превысил 100 тысяч рублей. Приметы подозреваемого запомнить не смог, т.к. было темное время суток.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска МВД Якутии был установлен 20-летний безработный местный житель. Выяснилось, что вместе с банковской картой злоумышленник обнаружил в кошельке бумажку с пин-кодом, после чего успел снять всю наличность в ближайшем банкомате. Похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

Следственным подразделением МУ МВД России «Якутское» возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 161 УК РФ «Грабеж», ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража».









