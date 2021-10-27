Главная библиотека Якутии приглашает на «Ночь искусств»

Национальная библиотека РС (Я) присоединяется к ежегодной всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств» 3 ноября.

В этом году все мероприятия пройдут в формате онлайн: на площадке Zoom, YouTube-канале, Instagram-странице и на сайте библиотеки nlrs.ru.

Традиционно в этот вечер состоятся интересные встречи и мастер-класс. В 18:00 часов на площадке Zoom состоится вечер воспоминаний о народной артистке РСФСР Анне ЕГОРОВОЙ. На встрече покажут ее интервью и отрывок из документального фильма об артистке, который был снят в 1957 году.

YouTube: https://nlrs.ru/event-redirect/6236

Ссылка на мероприятие: https://nlrs.ru/event-redirect/6235

На Instagram-странице библиотеки стартует онлайн-викторина — следите за stories.

Также в этот день состоится мастер-класс художника-дизайнера, мастера народных художественных промыслов РС (Я), член секции авторской куклы в Творческом союзе художников ДПИ России Василия АНДРОСОВА. Видео мастер-класса будет опубликовано на YouTube-канале библиотеки и Instagram.

В течение дня на сайте Национальной библиотеки РС (Я) пользователи смогут пройти тест «Интересные факты об искусстве». Узнаете, насколько вы проницательны, и сможете ли вы отличить выдумку от факта. С помощью этого теста каждый может проверить свои знания и даже узнать что-то новое.

Вечер завершится совместным мероприятием Национальной библиотеки Якутии и творческого объединения «Vol Kudu» — конкурсом по технике выразительного чтения «Talkни Речь». Конкурс пройдет в формате онлайн на сайте Национальной библиотеки РС (Я) в 20.00 часов.

В отборочном туре конкурса могут принять участие все желающие, без возрастных ограничений. Участники будут состязаться в словесном бою, лучшие пройдут в финал. Мероприятие направлено на распространение риторических знаний и умений, представлений о грамотной речи и основах выразительного чтения. Конкурс способствует повышению интереса к искусству выразительной речи, призван развить культуру публичного выступления.

Ссылка на мероприятие: https://nlrs.ru/event-redirect/6219

YouTube: https://nlrs.ru/event-redirect/6220

Контактный номер: 8-924-661-16-73