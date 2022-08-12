Глава Ленского района: Рыбачили, не нарушая закона

Глава Ленского района опроверг сообщения, что он нарушил закон, сообщает ИА SakhaNews:

«Информация о том, что мы нарушили закон, не достоверная. Согласно «Правилам рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна» запрет на вылов тайменя распространяется только на реку Ангара, бассейн озера Байкал и водные объекты рыбохозяйственного значения, расположенные на территории Республики Бурятия и Забайкальского края.

Ленка нельзя добывать в тех же местах, кроме объектов рыбохозяйственного значения Забайкальского края. Река Большая Патома, где мы были, в зону запрета вылова тайменя и ленка не подпадает.

Также в «Правилах рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна» указаны запретные для добычи водных биоресурсов сроки: для хариуса, ленка и тайменя это с 25 апреля по 25 июня на время нереста. Мы находились на рыбалке в период с 10 по 15 июля. Кроме того, в тех же Правилах указана суточная норма добычи водных биоресурсов для любительской рыбалки – таймень, ленок и хариус по 5 кг в день на человека. Мы же занимались спортивной рыбалкой и только на спиннинг, практически всю пойманную рыбу отпускали. Поэтому можно четко сказать, что находились в разрешенное время, в разрешенном месте. Никакого нарушения законодательства у нас не произошло. Это очередной фейк и домыслы. Конкуренты на очередной волне пытаются разыграть политическую карту», — сказал Жумарт Абильманов.

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