Фотофакт: Депутат Иван Слепцов возобновил работу в Ил Тумэне

Депутат Ил Тумэна, бывший ректор АГАТУ Иван СЛЕПЦОВ замечен 11 ноября на правительственном часе Ил Тумэна, посвященном ходу реализации новых механизмов господдержки сельского хозяйства в Якутии.

Напомним, что Иван Слепцов год назад, в ноябре 2020-го был задержан по подозрению в хищениях 250 миллионов рублей. Он содержался сначала СИЗО, потом был помещен под домашний арест.

Сейчас он на свободе, и участвует в работе парламента. Три недели назад — в ходе XXX очередной сессии Ил Тумэна Иван Иванович был избран заместителем председателя парламентского комитета по селу и аграрной политике. На этой сессии был обновлен депутатский состав в ряде комитетов, мандатной и регламентной комиссии Ил Тумэна.

И раньше бывали случаи, когда депутаты, возвращаясь из мест не столь отдаленных, возобновляли работу в Ил Тумэне.