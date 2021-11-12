12.11.2021
00:50
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Политика

Фотофакт: Депутат Иван Слепцов возобновил работу в Ил Тумэне

Депутат Ил Тумэна, бывший ректор АГАТУ Иван СЛЕПЦОВ замечен 11 ноября на правительственном часе Ил Тумэна, посвященном ходу реализации новых механизмов господдержки сельского хозяйства в Якутии.

Напомним, что Иван Слепцов год назад, в ноябре 2020-го был задержан по подозрению в хищениях 250 миллионов рублей. Он содержался сначала СИЗО, потом был помещен под домашний арест.

Сейчас он на свободе, и участвует в работе парламента. Три недели назад — в ходе XXX очередной сессии Ил Тумэна Иван Иванович был избран заместителем председателя парламентского комитета по селу и аграрной политике. На этой сессии был обновлен депутатский состав в ряде комитетов, мандатной и регламентной комиссии Ил Тумэна.

И раньше бывали случаи, когда депутаты, возвращаясь из мест не столь отдаленных, возобновляли работу в Ил Тумэне.  

Фото: с сайта Ил Тумэна.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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