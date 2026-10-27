Настоящий праздник уюта: Газ пришел в квартал Маамыкаан

К сетевому газу подключили квартал «Маамыкаан» в селе Майя Мегино-Кангаласского улуса

Генеральный директор национальной газовой компании «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников в своем канале в МАКС сообщил, что в селе Майя Мегино-Кангаласского улуса подключен к газу квартал «Маамыкаан».

«В 2025 году мы с Дмитрием Ивановичем Тихоновым договорились, что в 2026 году начнем строительство сетей для газификации домов этого микрорайона. Всего построено порядка 2600 метров сетей и выведено 26 газопроводов-вводов, из них в текущем году по плану подключено 21 домовладение», — написал руководитель компании.

По словам Алексея Колодезникова, жители района неоднократно обращались в адрес партии «Единая Россия» и руководства республики.

«Отмечу, что газификацию удалось ускорить благодаря тому, что микрорайон включен в программу газификации населенных пунктов республики, а за счет средств района здесь уже был построен газорегуляторный пункт», — подчеркнул Алексей Засимович.

Также ключевым моментом стал комплексный подход, внедренный по поручению Ил Дархана Айсена Сергеевича Николаева. Благодаря выделению средств из республиканского бюджета на ликвидацию дефицита пропускной способности сетей, с 2022 года компания «Сахатранснефтегаз» одновременно ведет подключение новых потребителей и масштабную модернизацию газотранспортной инфраструктуры. Такой подход позволяет не только расширять охват газификацией, но и повышать надежность системы газоснабжения по всей республике.

«Кроме того, в рамках реализации пункта Народной программы партии «Единая Россия» о социальной газификации с 2021 года в районе к сетевому газу подключено 1188 домовладений», — отметил Алексей Колодезников.

Мегино-Кангаласский улус входит в тройку лидеров в 2026 году в части реализации программы социальной газификации. На 2026 год при плане 83 домовладения фактически пуск газа произведен в 132 домах, построено 145 газопроводов-вводов, заключено 147 договоров.