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28.10.2026 00:52
чтение: 1 мин
Погода
#Первые серьезные холода
#похолодание

Первые серьезные холода: В Якутске ночное похолодание до 20°

Первые серьезные холода: В Якутске ночное похолодание до -20°

На большей части республики небольшой, на севере местами умеренный снег, ветер умеренный, в арктических районах днем местами порывы до 15-20 м/с, метели. Температура воздуха ночью -13-18°, при прояснении -20-25°, на северо-востоке, северо-западе -28-33°, днем -10-15°, на западе, юге -3-8°, на северо-востоке, севере -15-20°.

В Якутске небольшой снег, ветер северо-западный 1-5 м/c. Температура ночью -17-20°, днем -12-14°

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Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU

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