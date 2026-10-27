28.10.2026 00:52
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Первые серьезные холода: В Якутске ночное похолодание до 20°
Первые серьезные холода: В Якутске ночное похолодание до -20°
На большей части республики небольшой, на севере местами умеренный снег, ветер умеренный, в арктических районах днем местами порывы до 15-20 м/с, метели. Температура воздуха ночью -13-18°, при прояснении -20-25°, на северо-востоке, северо-западе -28-33°, днем -10-15°, на западе, юге -3-8°, на северо-востоке, севере -15-20°.
В Якутске небольшой снег, ветер северо-западный 1-5 м/c. Температура ночью -17-20°, днем -12-14°
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Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
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