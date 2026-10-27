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27.10.2026 13:44
чтение: 1 мин
Культура
#Арктический музыкальный фестиваль Северное сияние
#филармония Якутии
#эхо Китая

Незабываемый вечер от виртуозов Китая и Симфоника АРТика

В рамках XVI Международного арктического музыкального фестиваля «Северное сияние» состоится концерт «Эхо Китая над Леной».

На одной сцене встретятся Государственный симфонический оркестр «Симфоника АРТика» и блестящие солисты из Китая, виртуозно владеющие национальными инструментами.

Слушателей ожидает мировая премьера произведения «Чихун» китайского композитора Лю Цзэкая.

В программе — как классические китайские мелодии, так и произведения, требующие виртуозной техники.
Прозвучат знаменитый «Концерт для скрипки «Лян Шаньбо и Чжу Интай»» (история о влюблённых бабочках), завораживающие пьесы для эрху, датуна и хулусы.

Солисты:

Лю Юй — эрху

Лю Шуаншуан — датун, эрху

Чжан Хэ — хулусы

Ван Сяотун — скрипка

Дирижёры: Пэн Инфа, Янь Цзянань

Дата: 30.10.2026 (пятница)

Время: 18:30

Место: ДДН им. А.Е. Кулаковского

Билеты в кассе и на сайте Филармонии Якутии https://quicktickets.ru/tour/finalOrganisationId/3368/organisationId/3112/s591

Касса Филармонии Якутии: г. Якутск, ул. Ярославского, 27, оф. 111

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Источник: Филармония Якутии
Фото: Филармония Якутии

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