Незабываемый вечер от виртуозов Китая и Симфоника АРТика
В рамках XVI Международного арктического музыкального фестиваля «Северное сияние» состоится концерт «Эхо Китая над Леной».
На одной сцене встретятся Государственный симфонический оркестр «Симфоника АРТика» и блестящие солисты из Китая, виртуозно владеющие национальными инструментами.
Слушателей ожидает мировая премьера произведения «Чихун» китайского композитора Лю Цзэкая.
В программе — как классические китайские мелодии, так и произведения, требующие виртуозной техники.
Прозвучат знаменитый «Концерт для скрипки «Лян Шаньбо и Чжу Интай»» (история о влюблённых бабочках), завораживающие пьесы для эрху, датуна и хулусы.
Солисты:
Лю Юй — эрху
Лю Шуаншуан — датун, эрху
Чжан Хэ — хулусы
Ван Сяотун — скрипка
Дирижёры: Пэн Инфа, Янь Цзянань
Дата: 30.10.2026 (пятница)
Время: 18:30
Место: ДДН им. А.Е. Кулаковского
Билеты в кассе и на сайте Филармонии Якутии https://quicktickets.ru/tour/finalOrganisationId/3368/organisationId/3112/s591
Касса Филармонии Якутии: г. Якутск, ул. Ярославского, 27, оф. 111
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