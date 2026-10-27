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  • Пирог из разряда «замесила — и в духовку»: заливной пирог с капустой на кефире
28.10.2026 02:02
чтение: 1 мин
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Пирог из разряда «замесила — и в духовку»: заливной пирог с капустой на кефире

Быстро и вкусно
заливной пирог с капустой, пирог с капустой на кефире
заливной пирог с капустой, пирог с капустой на кефире

Когда хочется домашней выпечки, но возиться с дрожжевым тестом совершенно нет сил, выручает заливной пирог с капустой. Рецепт вкуснейшего пирога подготовила наш постоянный автор Галина Смарина. Тесто готовится за пять минут на кефире, а нежная капустная начинка с яйцом делает пирог сытным, ароматным и подходящим и к чаю, и к обеду. Похожие рецепты используют именно этот принцип: жидкое кефирное тесто, капустная начинка и выпечка при 180 °C около 35–40 минут.

Ингредиенты

Для теста:

  • Кефир 2,5–3,2% — 250 мл
  • Яйца — 2 шт.
  • Пшеничная мука — 200 г
  • Растительное масло — 60 мл
  • Сода — 1 ч. л.
  • Соль — 1/2 ч. л.

Для начинки:

  • Белокочанная капуста — 400 г
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Яйца вкрутую — 2 шт.
  • Сливочное масло — 30 г
  • Укроп — небольшой пучок
  • Соль и молотый перец — по вкусу

Как приготовить

  1. Нашинкуйте капусту тонкой соломкой, а лук — мелкими кубиками. Обжарьте лук на сливочном масле до мягкости, добавьте капусту и тушите на среднем огне 10–15 минут, пока она не станет мягкой.
  2. Остудите начинку, добавьте нарезанные кубиками вареные яйца, рубленый укроп, соль и перец. Перемешайте — начинка готова.
  3. Для теста смешайте кефир с содой и оставьте на пару минут: начнется естественная реакция, и масса станет чуть пышнее.
  4. В отдельной миске взбейте яйца с солью, соедините с кефиром, влейте растительное масло и постепенно вмешайте просеянную муку. Тесто должно получиться гладким, без комочков, по консистенции как густая сметана.
  5. Смажьте форму диаметром 20–22 см маслом или застелите пергаментом. Вылейте половину теста, распределите капустную начинку и залейте оставшимся тестом.
  6. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до золотистой корочки. Проверьте готовность деревянной шпажкой: она должна выходить из теста сухой.

Маленький секрет

Не делайте пирог слишком высоким: жидкое тесто на кефире лучше пропекается в невысокой форме. А если хотите более румяную корочку, за 5 минут до конца выпечки можно смазать поверхность пирога небольшим количеством растопленного сливочного масла.

Готовый пирог слегка остудите, нарежьте на порционные куски и подавайте теплым — с чаем, бульоном или просто со стаканом молока.

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Источник: Галина Смарина
Фото: Magnific

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