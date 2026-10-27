Пирог из разряда «замесила — и в духовку»: заливной пирог с капустой на кефире

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заливной пирог с капустой, пирог с капустой на кефире

Когда хочется домашней выпечки, но возиться с дрожжевым тестом совершенно нет сил, выручает заливной пирог с капустой. Рецепт вкуснейшего пирога подготовила наш постоянный автор Галина Смарина. Тесто готовится за пять минут на кефире, а нежная капустная начинка с яйцом делает пирог сытным, ароматным и подходящим и к чаю, и к обеду. Похожие рецепты используют именно этот принцип: жидкое кефирное тесто, капустная начинка и выпечка при 180 °C около 35–40 минут.

Ингредиенты

Для теста:

Кефир 2,5–3,2% — 250 мл

Яйца — 2 шт.

Пшеничная мука — 200 г

Растительное масло — 60 мл

Сода — 1 ч. л.

Соль — 1/2 ч. л.

Для начинки:

Белокочанная капуста — 400 г

Репчатый лук — 1 шт.

Яйца вкрутую — 2 шт.

Сливочное масло — 30 г

Укроп — небольшой пучок

Соль и молотый перец — по вкусу

Как приготовить

Нашинкуйте капусту тонкой соломкой, а лук — мелкими кубиками. Обжарьте лук на сливочном масле до мягкости, добавьте капусту и тушите на среднем огне 10–15 минут, пока она не станет мягкой. Остудите начинку, добавьте нарезанные кубиками вареные яйца, рубленый укроп, соль и перец. Перемешайте — начинка готова. Для теста смешайте кефир с содой и оставьте на пару минут: начнется естественная реакция, и масса станет чуть пышнее. В отдельной миске взбейте яйца с солью, соедините с кефиром, влейте растительное масло и постепенно вмешайте просеянную муку. Тесто должно получиться гладким, без комочков, по консистенции как густая сметана. Смажьте форму диаметром 20–22 см маслом или застелите пергаментом. Вылейте половину теста, распределите капустную начинку и залейте оставшимся тестом. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до золотистой корочки. Проверьте готовность деревянной шпажкой: она должна выходить из теста сухой.

Маленький секрет

Не делайте пирог слишком высоким: жидкое тесто на кефире лучше пропекается в невысокой форме. А если хотите более румяную корочку, за 5 минут до конца выпечки можно смазать поверхность пирога небольшим количеством растопленного сливочного масла.

Готовый пирог слегка остудите, нарежьте на порционные куски и подавайте теплым — с чаем, бульоном или просто со стаканом молока.

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