Федералы откроют базу Росрезерва в Нижнем Бестяхе?

Вопрос создания в Нижнем Бестяхе базы Росрезерва рассматривается на федеральном уровне

В Федеральном агентстве по государственным резервам рассмотрят вопрос создания комбината в поселке Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района. Об этом сообщил первый вице-премьер Якутии Дмитрий Садовников по итогам встречи с заместителем руководителя Росрезерва Игорем Гучасом.

По словам Садовникова, создание комбината позволит оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации. Выбор населенного пункта обусловлен выгодным транспортно-географическим положением – в Нижнем Бестяхе сосредоточены железнодорожный, автомобильный, водный транспорты.

«Учитывая, что наш регион является одним из самых пожароопасных субъектов страны, актуальным остается решение вопроса по созданию комбината в Нижнем Бестяхе, где могли бы быть созданы материальные резервы Федерального агентства. Эти и другие вопросы будут в фокусе внимания как правительства республики, так и Росрезерва», — сказал он.

Правительство Якутии активно сотрудничает с Федеральным агентством по соглашению, заключенному в 2020 году.

«Пользуясь случаем, поблагодарил руководство Росрезерва за постоянную поддержку, оказываемую нашей республике. Сегодня практически ни одно мероприятие, связанное с обеспечением безопасности населения, не обходится без участия Росрезерва», — сказал первый зампред правительства.

Дмитрий Садовников отметил, что летом прошлого года Росрезерв направил в регион помощь на общую сумму 170 млн рублей. Из комбинатов, находящихся в других регионах, в Якутию прибыли средства для тушения лесных пожаров и спецтехника: автомобили с цистерной для воды, бульдозеры, краны, экскаваторы.

Вопросы продовольственной безопасности также находятся в приоритете. Росрезерв намерен развивать сотрудничество с Якутопторгом, который определен его региональным оператором.