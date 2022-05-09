Евгений Григорьев поздравляет с Днем Великой Победы

Дорогие участники, ветераны Великой Отечественной войны и тыла, вдовы героев войны, дети войны! Уважаемые горожане!

От имени Окружной администрации города Якутска и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днём Победы!

День Победы, 9 мая – самый значимый и почитаемый праздник для людей всех поколений нашей страны. Ратный и трудовой подвиг советского народа в годы войны, на фронте и в тылу – навсегда вписан в историю.

Якутяне внесли значительный вклад в победу над врагом, наша республика понесла огромные человеческие потери. Пожалуй, нет такой семьи, которой бы не коснулась та страшная война. Десятки тысяч наших земляков погибли и получили ранения на фронтах Великой Отечественной, тысячи были награждены боевыми орденами и медалями за проявленные мужество и героизм. Память о наших отцах и дедах, победивших фашизм, положивших на алтарь Победы свою жизнь и здоровье, отстоявших свободу нашей Родины – будет жить вечно!

Дорогие ветераны! В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья и долгих лет жизни, любви и внимания Ваших близких.

Низкий Вам поклон за мужество, отвагу и героизм!

С праздником, уважаемые горожане, с Днем Победы! Мира, добра и благополучия!