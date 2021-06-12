Евгений Григорьев доволен

Сегодня, 12 июня, глава города Якутска Евгений Григорьев провел объезд дорожного строительства и объектов благоустройства. В рамках объезда осмотрены объекты национального проекта «Безопасные качественные дороги» 2019-2020 года, ремонт которых в рамках гарантийных обязательств проводят подрядные организации.

«В этом году мы проводим работы в рамках нацпроекта на 44 улицах, общий километраж порядка 48 км. 36 объектов из 44 мы должны ввести в этом году, 8 объектов являются переходящими на следующий 2022 год. По 36 объектам контрактация проведена, на 27 объектах работы сегодня уже ведутся», — сообщил глава города.

Евгений Григорьев подчеркнул, что подрядные организации учли опыт прошлого года, когда началась пандемия коронавирусной инфекции, оказавшая существенное влияние на организацию ремонтных работ. В этом году комплектация рабочей силой, материалами, техникой проведена заранее.

«Объем ремонтных работ небывалый для города Якутска, 48 километров – это тот объем, который раньше выполнялся за десять лет», — отметил глава.

На одном из объектов нацпроекта по ул. Халтурина в качестве субподрядчика работает городское предприятие АО «Якутдорстрой». На объекте будет проведен полный ремонт – замена дорожного полотна и обустройство тротуаров.

На сегодняшний день работы по гарантийным обязательствам ведутся на улицах Петра Алексеева, Жорницкого, Кеши Алексеева, Ларионова, Суоруна Омоллоона, кольцевой развязке «Гимеин», перекрестке на пересечении улиц Пояркова-Курашова. Работы по устранению дефектов проводятся подрядными организациями СУ-5 ПАО «Дорисс», ООО «Сахатрасстрой», ООО «Севердорстрой» и ООО «Сельдорстрой».

«Общий срок гарантийных обязательств на верхний срок дорожного полотна 4-5 лет, поэтому по всем объектам, по которым выставлены замечания, подрядчиками сегодня ведутся работы. Но если учитывать общий объем проведенного ремонта и строительства, количество выявленных недостатков относительно небольшое», — сказал Евгений Григорьев.