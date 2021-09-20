20.09.2021
01:51
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Политика

ЕР вырвалась вперед – ЦИК

Центризбирком Якутии обнародовал предварительные итоги голосования в республике.

На этот час в Якутии обработано 50,97% избирательных бюллетеней. Явка избирателей составила 56,37%.

«Единая Россия» — 39,85%;

КПРФ — 34,21%

«Новые люди» — 7,56%;

«Справедливая Россия — За правду» — 6,75%.

ЛДПР – 4,51%.

Подсчет голосов продолжается.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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