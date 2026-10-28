Смертельный взрыв на «депутатском» прииске: в Якутии расследуют гибель рабочих

В Алданском районе Якутии трагедия на золотодобывающем предприятии приобрела громкий общественный и политический резонанс. В связи с гибелью двух человек в токарном цехе артели старателей «Прогресс» Следственный комитет официально возбудил уголовное дело. Как известно, данное предприятие напрямую контролируется влиятельными братьями-политиками — депутатом Госдумы РФ Юрием Григорьевым и депутатом Ил Түмэна Игорем Григорьевым.

По официальным сводкам экстренных служб региона, ЧП произошло на производственной площадке в Алдане. Вечером 27 октября 2026 года в помещении токарного цеха артели произошла детонация газового баллона. Деревянное здание площадью 20 квадратных метров моментально охватило огнем. Ликвидацией возгорания занимались исключительно силы самого предприятия — на пульт МЧС вызов изначально не поступал.

Политический контекст и владельцы

Резонанс вокруг происшествия обусловлен фигурами реальных бенефициаров бизнеса. Артель старателей «Прогресс» — это семейный бизнес известных якутских политиков братьев Григорьевых, которые также стояли у истоков крупного холдинга «Агротэкс»:

• Игорь Иннокентьевич Григорьев — депутат Государственного Собрания (Ил Түмэн) Якутии, лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» и официальный соучредитель артели «Прогресс».

• Юрий Иннокентьевич Григорьев — родной брат соучредителя, действующий депутат Государственной Думы Российской Федерации от той же политической фракции.

Формально пост председателя кооператива сейчас занимает Ольга Григорьева, однако в Якутии предприятие прочно ассоциируется именно с именами братьев-депутатов.

Жертвы трагедии и возбуждение уголовного дела

В результате взрыва на месте от полученных травм скончались два штатных сотрудника артели 1971 и 1982 годов рождения (мужчины 44 лет и 55 лет). Ещё один рабочий 1984 года рождения выжил, но получил тяжелейшие термические ожоги. В настоящее время он находится под наблюдением врачей в Алданской центральной районной больнице, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Следственным отделом по Алданскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по факту гибели людей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Следователи и криминалисты уже провели детальный осмотр места происшествия. С пепелища цеха изъяты сдетонировавший газовый баллон и остатки электропроводки. Назначен комплекс судебно-медицинских и пожарно-технических экспертиз, идет активный допрос свидетелей. Параллельно прокуратура Алданского района проверяет соблюдение на «депутатском» предприятии правил промышленной безопасности и охраны труда.

Общественность и медиаресурсы республики внимательно следят за ходом расследования, поскольку статус владельцев артели накладывает на этот инцидент особую ответственность.