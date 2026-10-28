Новые видеокамеры и контроль: Безопасность на улицах города

В Якутской городской Думе обсудили меры профилактики правонарушений и развитие системы видеонаблюдения

28 октября состоялось заседание постоянной комиссии Якутской городской Думы по местному самоуправлению, законности и Регламенту. Депутаты рассмотрели исполнение муниципальной программы по профилактике правонарушений, экстремизма, терроризма и межнациональных конфликтов за девять месяцев 2026 года.

По информации Управления общественных связей и молодежной политики Окружной администрации Якутска, на реализацию программы предусмотрено 2,6 млн рублей. За отчетный период освоено 723,45 тыс. рублей — 100% от кассового плана.

В рамках программы прошли X Межнациональный молодёжный форум «Импульс-2026», объединивший около 100 участников, и межнациональный семейный фестиваль «Счастливы вместе», в котором участвовали 11 семей. Также изготовлено восемь видеороликов по профилактике правонарушений. На четвертый квартал запланированы мероприятия по повышению медиаграмотности несовершеннолетних и родителей, а также распространению материалов о противодействии терроризму и экстремизму. Городской профилактический фестиваль намечен на 12 ноября.

Отдельно депутаты рассмотрели работу по развитию системы видеонаблюдения. По данным МКУ «Центр информационных технологий», уточнённый план финансирования соответствующих мероприятий за девять месяцев составил 72,2 млн рублей, кассовое исполнение — 65,36%.

План на 2026 год предусматривал установку 1 000 камер видеонаблюдения. К 1 октября фактически установлена 1 101 камера, то есть плановый показатель уже превышен. До конца года в Единую муниципальную систему видеоаналитики планируется дополнительно подключить 138 камер. С учетом этого общее количество камер в системе достигнет 1 239.

По итогам докладов депутаты приняли представленную информацию к сведению. В заседании приняли участие председатель постоянной комиссии Феликс Романов, депутаты Александр Румянцев и Светлана Чусовская, а также представители Окружной администрации Якутска.