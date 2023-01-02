Энергозависимые настенные котлы: Бомба замедленного действия!

Силип Сиэн (Анатолий Кириллин) о ситуации в СОНТ «САТАЛ»:

Кстати: всё что случается с техногенными проблемами как в Сатале, касается всех тех районов, где есть большое количество частного сектора. Как человек съевший пуд соли в этих вопросах прошу принять во внимание:

1.При всём уважении к энергозависимым настенных котлам хочется отметить их существенный недостаток — не для наших условий!!!! (Бомба замедленного действия!!) Сложность конструкции, отсутствие или дифицит запчастей, низкий уровень обслуживаемости персоналом аварийных служб.

Повальный непрофессионализм так называемых «мастеров» по теплоснабжению предлагающих свои услуги по монтажу тепловых сетей и сантехники. Низкая техническая безграмотность самих домовладельцев. (При теоретически должной работе всех служб «как надо» этот пункт можно было бы и убрать).

. Всё это ведет к крайне опасным последствиям, ведь наша суровая реальность не прощает ошибок, безалаберности, непрофессионализма и разгильдяйства.

Плюс ко всему, при сложной ситуации в стране, где высок риск всяких диверсий, тема мобильности и концентрации внимания к таким вопросам резко возрастает.

ps: Естественная циркуляция ЭнергоНЕзависимые напольные котлы. Спутник комуникации благоустройства (септик) через теплообменник нагрев антифриза. Выбор грамотных специалистов по монтажу. (Сложный вопрос!) Резервный теплоисточник : электрокотёл — при неисправности газового оборудования.

Твердотопливный котёл- при отсутствии газа и света.

Видимо нам надо будет учитывать все факторы риска.!!!