Энергозависимые настенные котлы: Бомба замедленного действия!
Силип Сиэн (Анатолий Кириллин) о ситуации в СОНТ «САТАЛ»:
Кстати: всё что случается с техногенными проблемами как в Сатале, касается всех тех районов, где есть большое количество частного сектора. Как человек съевший пуд соли в этих вопросах прошу принять во внимание:
1.При всём уважении к энергозависимым настенных котлам хочется отметить их существенный недостаток — не для наших условий!!!! (Бомба замедленного действия!!) Сложность конструкции, отсутствие или дифицит запчастей, низкий уровень обслуживаемости персоналом аварийных служб.
- Повальный непрофессионализм так называемых «мастеров» по теплоснабжению предлагающих свои услуги по монтажу тепловых сетей и сантехники.
- Низкая техническая безграмотность самих домовладельцев. (При теоретически должной работе всех служб «как надо» этот пункт можно было бы и убрать).
. Всё это ведет к крайне опасным последствиям, ведь наша суровая реальность не прощает ошибок, безалаберности, непрофессионализма и разгильдяйства.
Плюс ко всему, при сложной ситуации в стране, где высок риск всяких диверсий, тема мобильности и концентрации внимания к таким вопросам резко возрастает.
ps:
- Естественная циркуляция
- ЭнергоНЕзависимые напольные котлы.
- Спутник комуникации благоустройства (септик) через теплообменник нагрев антифриза.
- Выбор грамотных специалистов по монтажу. (Сложный вопрос!)
- Резервный теплоисточник : электрокотёл — при неисправности газового оборудования.
Твердотопливный котёл- при отсутствии газа и света.
Видимо нам надо будет учитывать все факторы риска.!!!
Фото: соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
Один комментарий на «Энергозависимые настенные котлы: Бомба замедленного действия!»
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1 и 2-й пункты абсолютно согласен. Но ведь можно же купить и подключить бензиновый, дизельный или даже газовый электрогенератор. Обеспечить котлы бесперебойниками с аккумуляторами от 65 ампер-часов. Не все жители частных домов могут себе позволить энергонезависимый напольный котел. Его же по требованиям газовиков необходимо ставить в стационарном помещении. Это значит, что надо ставить дополнительный пристрой к дому или гараж