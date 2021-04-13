Дубль два: суд рассмотрит дело о попытке взятки красавице-министру

Сегодня, 13 апреля, в Якутском городском суде возобновилось разбирательство уголовного дела Михаила ФЕДОРОВА, директора АО «Якутская ярмарка», о попытке взятки министру предпринимательства РС(Я) Ирине ВЫСОКИХ.

Напомним, что 9 марта 2021 г. Верховный суд РС(Я) рассмотрел апелляцию прокуратуры Якутска на решение судьи Якутского городского суда Таисии КУЛАКОВСКОЙ о возврате этого нашумевшего дела прокурору. В результате данное решение было отменено судом высшей инстанции, и дело было вновь направлено на рассмотрение в Якутский городской суд, где его передали судье Павлу Герасимову, который назначил на 13 апреля первое судебное заседание.

Дело Михаила Федорова

Еще в мае материалы уголовного дела Михаила Федорова поступили в Якутский городской суд, в июне началось судебное разбирательство, которое 4 декабря 2020 года должно было завершиться оглашением приговором. Но после перерыва судья Таисия Кулаковская огласила неожиданное решение – вернуть в прокуратуру уголовное дело Михаила Федорова, обосновав это тем, что обвинительное заключение было составлено с нарушением уголовно-процессуального кодекса РФ.

Напомним, что Михаил Федоров был задержан 20 января 2019 года при попытке дать взятку министру по делам предпринимательства, торговли и туризма Якутии Ирине Высоких. Спецоперация была проведена управлением ФСБ Якутии по заявлению и при непосредственном участии самой Ирины Высоких.

В отношении Михаила Федорова было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере).

По информации СК РФ по РС(Я), Михаил Федоров, будучи должностным лицом предприятия, подведомственного Министерству внешних связей, лично передал министру предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) взятку в виде денег в сумме 200 тысяч рублей за содействие в передаче на баланс возглавляемого им общества туристических объектов, расположенных на территории республики, и способствование в заключении контрактов с АО «Якутская ярмарка» для последующего извлечения прибыли.

После нашумевшего ареста Ирина Высоких сообщила на пресс-конференции, что Михаил Федоров сделал ей такое предложение:

„Вам будут отчисляться проценты от деятельности туристических объектов, которые будут переданы при вашем содействии в ведение компании „Якутская ярмарка“. А если будете помогать получать госконтракты в сфере организации выставочно-ярмарочной деятельности, то и с этого вам тоже будут оплачиваться определенные проценты“.