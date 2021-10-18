Дорогу на Ус Хатын отремонтируют раньше заявленных сроков

Участок реконструкции республиканской автомобильной дороги «Нам», который ведет из Якутска к местности «Ус Хатын», планируется сдать уже в следующем году. Работы идут с опережением плановых показателей.

“Объект должны были сдать в 2023 году, но, исходя из мощности подрядной организации ЗАО «Дороги Саха», было принято решение о завершении работы уже в следующем году”, — сообщила начальник отдела капитального строительства ГКУ «Управтодор РС(Я)» Лидия Птицына.

Реконструкция автомобильной дороги «Нам» охватывает 7,2 км с организацией четырехполосного движения транспорта. Проектом предусмотрено наружное освещение и устройство тротуаров. С учетом объема работ, объект планировалось вводить поэтапно по 3,3 км и 3,8 км в течение трех лет.

По словам представителя ведомства, запланированные дорожные работы по первому этапу были начаты и завершены еще в августе этого года с опережением графика на два месяца. В настоящий момент подрядчик уложил асфальт в два слоя, проводятся работы по установке и подключению опор уличного освещения.

Сегодня на объекте остается завершить установку бордюров, устроить тротуары, а также установить барьерное ограждение, разделяющее встречные потоки автотранспорта. В плане ЗАО «Дороги Саха» до конца года подключить уличное освещение на отремонтированном участке автодороги, установить барьерное ограждение на разделительной полосе. Так же до конца года будут начаты земляные работы и устройство водопропускных труб на 2 этапе.

Отметим, в Якутии по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» также идет капитальный ремонт участков автодорог «Нам» и «Умнас» возле сел Хатырык и Улахан-Ан. Сейчас на этих двух объектах асфальтовые работы завершены, проводятся работы по их обустройству со сдачей в эксплуатацию в октябре этого года. В целом по республике будет отремонтировано 220 км автодорог республиканского и межмуниципального значения.