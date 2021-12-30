До конца января бродячие собаки будут содержаться в пункте передержки

В Пункте передержки безнадзорных животных установлен мораторий на выпуск собак

Как сообщили в оперативном штабе г. Якутска по отлову безнадзорных собак, согласно действующему федеральному закону «Об ответственном обращении с животными» все отловленные безнадзорные собаки, если не объявится хозяин, проходят в Пункте передержки безнадзорных животных г. Якутска процедуру ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск). Вся процедура, в целом, занимает 30 дней.

Вместе с тем, еще в начале декабря в ППБЖ г. Якутска был объявлен мораторий на выпуск собак, прошедших процедуру ОСВВ «в естественную среду обитания» в связи со сверхнизкими температурами воздуха.

После трагического случая 29 декабря оперативным штабом принято решение продлить данный режим до завершения работы оперативного штаба по отлову всех агрессивных животных на территории города.

Действующие мощности ППБЖ Якутска позволяют принять еще около 200 собак. В данное время проводятся работы по оборудованию дополнительного помещения для организации временного пункта передержки отловленных безнадзорных животных. Как минимум в ближайший месяц, до конца января, выпуск животных в естественную среду обитания производиться не будет.

Все отловленные с 29 декабря животные также будут проходить процедуру ОСВВ, ветеринарная служба проводит экспертизу степени агрессивности животных, их опасности для людей. На основании этого будут приниматься решения об их пожизненном содержании, либо возможности последующего выпуска в естественную среду обитания после передержки, стерилизации и вакцинации.