01.08.2022
12:25
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Спорт

Дети Азии: долгожданное золото в копилку сборной Саха

Первое золото, в барьерном беге на 100 м. Аксинья Панова, Якутск, тренер Петр Александрович Нечаев.

Фото: автора
Источник: Владислав КОРОТОВ

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