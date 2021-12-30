Депутаты ЯГД предлагают не выпускать собак из приюта

Проспект Ленина

После трагической гибели женщины в результате нападения стаи бродячих собак в районе Ипподрома на территории Автодорожного округа в г. Якутске введен режим ЧС. С 29 декабря проводится плановое усиление по всему городу, по улицам патрулируют специалисты, имеющие опыт в поимке безнадзорных животных, по округам привлечена вся техника Окружной администрации. Об этом заявил глава города Якутска Евгений Григорьев.

Федеральный закон № 498 «Об ответственном обращении с животными», запрещает отстреливать безнадзорных животных. Закон включает отлов, стерилизацию, вакцинацию и возврат в среду обитания бездомных животных.

Вопрос строительства приюта для собак поднимался регулярно на заседаниях постоянной комиссии по городскому хозяйству и экологии Якутской городской Думы. Как известно, это не первый случай нападения собак.

Крестьянский рынок

Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов выражает глубокие соболезнования родным и близким Сарданы Слепцовой, которую атаковали собаки.

«Чтобы в будущем не допустить подобные случаи, депутаты Якутской городской Думы предлагают не выпускать животных из приюта. Для содержания собак с бирками необходимо выделить землю под строительство приюта с ветеринарным центром.

На постоянной комиссии обсуждался вопрос по строительству питомника с учетом финансирования из республиканского бюджета. Окружной администрации было рекомендовано обратиться в Госсобрание Ил Тумэн для выделения средств в 2022г. на строительство приюта для собак на территории г. Якутска.

Мы понимаем, что человеческая жизнь дороже и совместными усилиями приложим все усилия, чтобы не допустить подобных случаев в будущем и обеспечить безопасность на территории городского округа», — сказал Альберт Семенов, председатель Якутской городской Думы.