Депутату отменили домашний арест

16 июня состоялось судебное заседание Верховного суда РС(Я) по делу депутата Ил Тумэна, главы родовой общины «Тяня» Арсентия НИКОЛАЕВА.

Постановление Якутского городского суда о продлении домашнего ареста в отношении Николаева А.П. отменено решением Верховного суда РС(Я). Как сообщила корреспонденту газеты «Илкэн» адвокат Тамара МЕСТНИКОВА, избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.

«Представитель потерпевшего ООО «Нерюнгри — Металлик» не пожелал участвовать в суде первой и апелляционной инстанций», — сообщила адвокат.

По словам Тамары Местниковой, представитель потерпевшего направил в Верховный суд РС(Я) телефонограмму с сообщением, что не желает участвовать в судебном заседании.

«Он и ранее ни разу не участвовал при продлении судом домашнего ареста», — заявила адвокат.

Напомним, по заявлению золотодобывающей компании ООО «Нерюнгри — Металлик» было возбуждено уголовное дело в отношении депутата Ил Тумэна Арсентия Николаева, экс-главы МО «Тянинский эвенкийский национальный наслег» Олекминского улуса, главы общины «Тяня». Уголовное дело возбуждено по ч. 8 ст.204 УК РФ («коммерческий подкуп»). Депутат был задержан 10 августа 2020 года и по решению суда во время следственных мероприятий был помещен под домашний арест. Эта мера неоднократно продлевалась судом, при этом представитель потерпевший стороны ни разу не явился на судебные заседания.

Все это время сообщество коренных малочисленных народов Севера Якутии внимательно следило за развитием событий этого нашумевшего дела.

Первый вице-президент Ассоциации КМНС Якутии Любовь ХРИСТОФОРОВА в комментарии газеты «Илкэн» выразила благодарность всем, кто эти 11 месяцев оказывал поддержку А.П. Николаеву, писал письма-характеристики каждый раз по первому зову общественной организации перед новым рассмотрением в городском суде.

Добавим, в иске ООО «Нерюнгри- Металлик» к ООО «Интеко -Сибирь» о признании коммерческого договора недействительным по п. 1 ст 179 ГК РФ по факту, что сделка совершена под влиянием угрозы со стороны А. Николаева, решением Арбитражного суда Новосибирской области, оставленным в силе Седьмым арбитражным апелляционным судом, отказано в полном объёме. Арбитражный суд установил, что предусмотренная договором стоимость оплаты услуг по перевозке является результатом совместного волеизъявления сторон, доказательств завышения цены договора судом не установлено.

Отметим также, что решением Арбитражного суда РС(Я) от 24 мая 2021г. в пользу перевозчика груза (ООО «Интеко — Сибирь» с заказчика (ООО «Нерюнгри — Металлик») взыскана задолженность по коммерческому договору по цене, установленной договором.