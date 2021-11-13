Депутат: Якутия – аутсайдер в России по финансированию спорта!

Вице-спикер Ил Тумэна Антонина ГРИГОРЬЕВА подчеркнула, что по удельному весу объемов бюджетных ассигнований отрасли физической культуры и спорта в общем объеме бюджетных ассигнований региона Якутия занимается одно из последних мест как в стране, так и в Дальнем Востоке. Она отметила, что республиканский показатель не соответствует федеральному нормативу, поставленному президентом РФ.

В парламенте Якутии 11 ноября состоялось рабочее совещание постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по делам молодежи, физической культуре и спорту по вопросам развития отрасли физической культуры и спорта в Якутии с участием вице-спикера Антонины Григорьевой.

Основную информацию на рабочем совещании представил министр по физической культуре и спорту РС (Я) Иннокентий ГРИГОРЬЕВ.

На реализацию госпрограммы РС (Я) «Развитие физической культуры и спорта в РС (Я) на 2020-2024 годы» в соответствии с проектом закона о государственном бюджете на 2022 год в первом чтении предусмотрено 3 млрд 29 млн рублей.

Министр подробно остановился на подпрограммах: «Развитие массового спорта», «Развитие адаптивной физической культуры и спорта»; «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»; «Развитие национальных видов спорта», «Подготовка спортсменов РС (Я) к Олимпийским, Паралимпийским, Сурдлимпийским играм».

Так, на реализацию госпрограммы РС (Я) «Развитие физической культуры и спорта в РС (Я) на 2020-2024 годы» в соответствии с проектом закона о государственном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в первом чтении предусмотрено 3 млрд 28 млн 949 тыс. рублей, в том числе за счет госбюджета 2 млрд 658 млн 797 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 370 млн 153 тыс. рублей.

По сообщению министра, на выездные спортивные мероприятия предусмотрено в 2022 году 152,7 млн рублей. Дополнительная потребность составляет 107 млн рублей.

Министр подробно остановился на подпрограммах, их параметрах финансирования и существующей потребности. Он проинформировал о подпрограммах «Развитие массового спорта», «Развитие адаптивной физической культуры и спорта»; «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»; «Развитие национальных видов спорта».

Председатель постоянного комитета Ил Тумэна по делам молодежи, физической культуре и спорту Михаил ГУЛЯЕВ уточнился о планах по созданию отдельной подпрограммы развития мас-рестлинга.

Иннокентий Григорьев сообщил, что работа в данном направлении ведется. По его словам, для финансового обеспечения подобной подпрограммы потребуется порядка 37-40 млн рублей ежегодно.

Михаил Гуляев отметил, что принципиально важно открыть отдельную Дирекцию мас-рестлинга, аналогичную Дирекции МСИ «Дети Азии».

Народный депутат Геннадий ВАСИЛЬЕВ в своем выступлении подчеркнул важность создания подпрограммы мас-рестлинга, отметив, что мас-рестлинг является одним из ведущих национальных видов спорта в стране.

Антонина Григорьева отметила, что нужно проработать порядок создания Дирекции, подготовки ее положения и решения вопросов в нормативной части.

Вице-спикер попросила прокомментировать тот факт, что 1400 детей остались без тренеров в результате проведенной реорганизации, были сокращены 27 штатов в республике по итогам оптимизации сети социальных учреждений. Она также задала вопрос о причинах реорганизации детско-юношеской спортивной школы города Нюрба.

Парламентарий запросила предоставить информацию о количестве работающих в республике спортивно-оздоровительных лагерей.

Замминистра образования РС (Я) Владимир ТИХОНОВ проинформировал, что в 2021 году выделено 50 млн рублей на ремонт и реконструкцию лагерей, на эти средства проведены работы в 15 лагерях.

Народный депутат Евгений ПЕРФИЛЬЕВ поднял вопрос по приобретению спортивного инвентаря для Алданской спортивной школы Олимпийского резерва. Также он уточнился о поддержке автомотоспорта в республике.

В своем выступлении Юрий БАИШЕВ заострил внимание на необходимости создания отдельного Управления физической культуры и спорта.

Народный депутат подчеркнул, что необходимо начать финансирование подготовки детей-спортсменов к участию в Международных спортивных играх «Дети Азии».

Парламентарий отметил, что нужно повысить сумму средств, направляемых на организацию питания детей, обучающихся в спортшколах.

Юрий Баишев также заострил внимание на том, что национальные виды спорта требуют большего уровня государственной поддержки.

Вице-спикер Ил Тумэна Антонина Григорьева подчеркнула, что по удельному весу объемов бюджетных ассигнований отрасли физической культуры и спорта в общем объеме бюджетных ассигнований региона Якутия занимается одно из последних мест как в стране, так и в Дальнем Востоке. Она отметила, что республиканский показатель не соответствует федеральному нормативу, поставленному президентом РФ.

Парламентарий обратила внимание на необходимости усиления работы по поиску внебюджетных источников финансирования спорта, в том числе среди крупных хозяйствующих субъектов.

Выступили заместитель министра экономики Якутии Иван ЕЛИСЕЕВ и заместитель министра финансов Якутии Октябрина НИКОНОВА.

Завершая рабочее совещание, Антонина Григорьева проинформировала, что 19 ноября состоится заседание рабочей согласительной комиссии по вопросам социальной поддержки граждан, содействия занятости населения, здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, по молодежной политике, развития информационного общества, гармонизации межэтнических отношений, профилактики правонарушений.