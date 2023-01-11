Что выяснилось на встрече с инициативной группой СОНТ «Сатал» в мэрии Якутска?

Заместитель главы города по вопросам развития пригородных территорий, развития сельского хозяйства, торговли и предпринимательства Владимир Аржаков сегодня, 11 января, провел совещание с инициативной группой СОНТ «Сатал».

В совещании приняли участие руководитель администрации микрорайона Марха Николай Ксенофонтов, заместитель руководителя МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» городского округа «город Якутск» Сергей Дерябин, главный архитектор городского округа «город Якутск» Семен Сергеев, заместитель начальника Департамента имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска Игнатий Попов и другие руководители структурных подразделений и подведомственных организаций Окружной администрации города Якутска.

Вопросы, волнующие жителей «Сатала», от имени инициативной группы озвучила общественник Надежда Акимова. Главная проблема, как известно, связана с оформлением земельных участков.

Заместитель главы Владимир Аржаков отметил, что Окружная администрация готова помочь товариществу, в том числе оказать юридическую помощь в рамках своих полномочий.

По вопросу Устава СОНТ «Сатал» пояснения дал руководитель Правового департамента Анатолий Илларионов. Он отметил, что устав утвержден 21 февраля 2018 года общим собранием членов товарищества. Основной документ, который определяет всю деятельность СОНТ, имеет ряд противоречий и не соответствует действующему законодательству, а именно федеральному закону № 217-ФЗ от 29 июля 2017 года «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

По результатам проверки были выявлено, что в уставе отсутствуют такие положения, как правила определения размеров взносов, порядок внесения взносов, ответственность членов товарищества за нарушения обязательства внесения взносов. Также отсутствуют порядок ведения реестров членов СОНТ, порядок изменения устава, не указан порядок предоставления членам товарищества информации о деятельности товарищества и ознакомления с бухгалтерско-финансовой отчетностью и иной документацией товарищества. В уставе отсутствует порядок взаимодействия с гражданами, ведущими садоводство и огородничество на земельных участках, расположенных на границах территории садоводства и огородничества без участия в товариществе, а также порядок принятия решений общего собрания членов товарищества путем очного или заочного голосования.

Правовой департамент Окружной администрации города Якутска окажет товариществу юридическую помощь в устранении указанных недочетов.

По вопросу энергообеспечения заместитель руководителя МКУ «СЭГХ» ГО «город Якутск» Сергей Дерябин пояснил, что СОНТ «Сатал», как юридическое лицо, заключил договор с ПАО «Якутскэнерго», и далее были заключены договоры с субабонентами – жителями СОНТ. По его словам, имеют место недопонимания во взаимоотношении двух субъектов. «Необходимо было заключить договор аварийного прикрытия. Кроме того, поскольку нет резервной линии питания, согласно договору, все абоненты должны иметь персональные резервные источники питания», — разъяснил Сергей Дерябин.

МКУ «СЭГХ» готов оказать содействие в урегулировании проблемных вопросов между ПАО «Якутскэнерго» и жителями «Сатала». В первую очередь, СОНТ «Сатал» призвали погасить задолженность перед ПАО «Якутскэнерго», устранить замечания и зарегистрировать сети.

Главный архитектор городского округа «город Якутск» Семен Сергеев проинформировал жителей СОНТ об основных видах документов, таких как генеральный план городского округа «город Якутск», правила землепользования застройки и проект планировки межевания квартала.

«Вопрос разработки градостроительной документации не связан с аварийной ситуацией, произошедшей в мкр. Сатал. Планово решаются вопросы по обращению Правления микрорайона. Таковыми являются поступившие заявки от жителей «Сатала» по оформлению земельных участков кварталов 9, 10, 11 и «Молодежный». В проекте планировки и межевания на этих участках установлена зона запаса, которая расположена рядом с будущей железной дорогой. В генплане на этом участке установлена открытая зона для сельскохозяйственных угодий, где не предусмотрено строительство индивидуальных жилых домов, ведение садоводства. Поэтому требуется внесение изменений в генеральный план города», — отметил Семен Сергеев.

Соответствующая заявка от Правления «Сатал» была рассмотрена на заседании комиссии по внесению изменений в генплан. Кроме того, было принято решение отказать в изменении зоны из-за отсутствия обеспеченности данных территорий социальными объектами. Далее, по итогам совещаний было предложено выделить земельные участки для расположения социальных объектов.

«Управление СОНТ «Сатал» подготовили предложения в виде схем размещения этих соцобъектов, их передали в Агентство земельных отношений, которые в свою очередь передали схемы в ДГТИ для согласования. На сегодняшний день документы находятся на стадии рассмотрения по соответствию нормативным требованиям и местным нормативам градостроительного проектирования. Далее, в случае положительного решения, после согласования проекта генплана с республиканскими и федеральными органами власти документ будет утвержден на заседании Якутской городской думы», — прокомментировал Семен Сергеев.

В завершение встречи инициативная группа поблагодарила Окружную администрацию города за помощь в решении проблемных вопросов.