Что можно успеть посмотреть в Якутске до начала рабочего года?

К юбилею д. и. н., профессора, ученого в области этнографии и культуры народов Якутии, археологии Северо-Востока Сибири, основателя культурологического образования Розалии Бравиной в Якутском музее открылась анонс-выставка «Роза якутской археологии».

Посетители увидят находки археологических экспедиций под руководством д.и.н., профессора Р.И. Бравиной. Женское погребение XVII в. Атласовское-2 было случайно обнаружено жителем города Якутска Е. Захаровым на южной окраине города, при рытье ям для столбов забора на дачном участке. Раскопки погребения были проведены в сентябре 2014 г. Якутским отрядом археологической экспедиции ИГИиПМНС СО РАН под рук. д.и.н., проф. Р.И. Бравиной.

Данное погребение уникально для якутских погребальных памятников, как обрядом захоронения, так и составом сопроводительного инвентаря, часть которого не характерна традиционному якутскому предметному комплексу. Сергеляхское погребение – одно из немногих в Якутии, достоверно приуроченное к раннему этапу этнической истории якутов-саха (XIV–XVI вв.). Выставка будет работать до середины января.

Светлые, добрые, очень душевные… В республиканской выставке филокартистов «Новогодние открытки» в Доме дружбы народов им. А.Е.Кулаковского экспонируются открытки советских времен известного в Якутске коллекционера Майи Мордовской, Христины Бурнашевой, члена общества коллекционеров «Умсулҕан» из Усть-Алданского улуса. Новогодние открытки из семейной коллекции предоставили также Варвара Старостина – Абыйа и ветеран тыла жительница Якутска Анастасия Пинигина. Только здесь можно увидеть уникальные американские и германские открытки коллекционера Георгия Иванова, дата самой старой 1908 год! В выставке приняла участие молодая художница Мира Аргунова, бренд которой под названием «МираАрт» уже хорошо известен якутянам. Мира – одна из самых интересных современных художников, представляет новую ветвь этого течения. Вход на выставку свободный.

Национальный художественный музей РС (Я) приглашает на несколько выставок.

«Геннадий Сотников. Сценография. Графика. Живопись». На выставке представлена ретроспективная коллекция произведений мастера, эскизы к легендарным спектаклям «Желанный голубой берег мой», «Люди тундры» (по мотивам романа С. Курилова «Ханидуо и Халерхаа» (1988); графические произведения из циклов «Беседки» (1998), «Городки» (1999), «Хронотоп Нимфея» (2003), «Веревки» (2004) и др. погрузят зрителя в увлекательный мир художника-философа, художника-исследователя.

Выставка «История игрушек». Это выставка-приключение, выставка-путешествие, своеобразным героем которой становится сам посетитель, и побывать на которой будет интересно и детям, и взрослым. Основу экспозиции составили произведения народного и декоративно-прикладного искусства.

Выставка «Моя Мадонна». Кто же она, Моя Мадонна? У каждого времени – своя мадонна. Своя она и у каждого художника. Хронологический диапазон произведений, представленных на выставке – от начала XX века до 2000-х гг., говорит об универсальности и абсолютной вневременности данной темы.

Выставка мистических стерео-портретов «Страшные воспоминания». 32 произведения из частной коллекции американского фотохудожника Эдварда Аллена. Данные работы художник создал в технике стерео-варио на основе оригинальных фотографий викторианской эпохи, которые автор приобретал на различных антикварных распродажах и обработал вручную. Фотокартины открывают любителям ужастиков и мистики мир иного восприятия реальности.

Арт-галерея «Ургэл» представляет онлайн персональную выставку члена Творческого союза художников России Веры Скрыбыкиной «Мой чарующий край». Художник-любитель по образованию почвовед, закончившая Тимирязевскую сельхозакадемию. Тяга с детства к рисованию воплотилась в занятие творчеством после того, как прошла годичные курсы переподготовки в Якутском художественном училище. Скрыбыкина — ученица народного художника Якутии Николая Иннокентьева.

Исторический парк «Россия – Моя история» вновь запустил уникальный мультимедийный проект «Почему зима длиннее?». История собрана по мотивам якутских сказок «Почему зима длиннее лета», «Старушка Таал-Таал» и «Лунная дева». Проект включает в себя круговую визуальную демонстрацию якутских народных сказок. В мультимедийной инсталляции оживают основные образы и символы, отражающие якутское представление о зиме: Бык Холода, Луна с ликом девы, силы Природы у которых старушка Таал Таал просит помощи и Айыы Тойон с драгоценностями Якутии. Кроме того, с 5 по 9 января проходит выставка винтажных елочных игрушек из колекции Терезы Чавес и Антонины Строевой. Сегодня — последний день работы выставок.

Итоги городского семейного конкурса «Тайна елочных игрушек» можно посмотреть в Музее истории Якутска. На основе работ конкурсантов и экспонатов из фондов музея создана очень милая выставка. Посетители музея смогут увидеть редкие для нашего времени атрибуты празднования Нового года, каждый сможет найти ту самую новогоднюю ретро-игрушку, которая украшала елку его детства.