Чистая Арктика: ЛОРП доставил металлолом в Нижний Бестях

23 августа в п.Тикси стартовала реализация Федерального проекта «Чистая Арктика». ПАО «ЛОРП» является официальным партнером проекта и принимает самое непосредственное участие – в перевозке, переработке и дальнейшей передаче собранного в Арктике металлолома «Железным Дорогам Якутии». АО «ЖДЯ», в свою очередь, доставит груз в контейнерах в Комсомольск-на-Амуре на завод «Амурсталь» для переплавки.

Генеральный директор ПАО «ЛОРП» Сергей Ларионов отметил, что участие Пароходства в проекте по очистке Арктической зоны Республики является ответственной работой по наведению порядка в Арктике. «Экологическое благополучие Арктики — это будущее нашей страны. В настоящее время Правительством страны проводится работа по развитию арктических территорий. При этом, экологическая безопасность и очистка Арктики – необходимое условие. Наш коллектив не только поддержал проект «Чистая Арктика», но и стал его официальным партнером» — сказал Сергей Ларионов.

Речникам Пароходства вдвойне приятно участвовать в таком проекте, так как идея по комплексной очистке Арктики принадлежит коллегам — капитану ледокола «50 лет Победы» Дмитрию Лобусову и капитану ледокола, Герою Труда России Геннадию Антохину.

Заместитель исполнительного директора ПАО «ЛОРП» Владимир Мякишев: «27 августа состоялась погрузка собранного металлолома на баржу «М-53» нашего Пароходства. Погодные условия на севере позволили начать доставку в запланированные сроки и 29 августа суда благополучно вышли в рейс. Весь погруженный объем доставлен в Якутск. На Грузовом Терминале «Нижний Бестях» сегодня началась выгрузка. Она производится портальным краном. После разделки и брикетирования, металлолом будет погружен в контейнеры и далее груз будет отправлен в АО «ЖДЯ».

За полтора месяца активной реализации проекта волонтёры «Чистой Арктики» очистили свыше 60 га земли. А между тем, огромная работа продолжается. На субботники выходят сотни местных жителей.

Также масштабные мероприятия готовятся в Коми, Карелии, Мурманской и Архангельской области. Работает экспедиция на Новой Земле.