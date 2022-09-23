«Чистая Арктика»: из Усть-Куйги подготовили к вывозу почти 1000 тонн металлолома

Работы в посёлке, население которого превышает 650 человек, завершились с наступлением холодов. Во время последнего мероприятия выпал снег, но это не помешало участникам очищать территорию от отходов, оставленных здесь ещё со времён активного освоения региона. К экологическому проекту присоединилась местные жители и сотрудники предприятий, которые работают в Якутии. Вместе они очистили более 1 гектара земли.

«На этой территории, где мы убираемся, были жилые дома и хозяйства. Люди уезжали и всё бросали. Здесь бочки, двигатели от машины – всё это, конечно, влияет на хрупкую экологию Арктики, ведь у нас деревце до метровой высоты 30 лет. Я считаю, что нужно с самого детства объяснять, что нельзя мусорить, потому что это может нанести большой вред природе и самим людям», — рассказала местная жительница Наталья Глебова.

Масштабную уборку территории якутского посёлка в рамках федерального проекта организовало Министерство по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саза (Якутия). Большую поддержку оказал бизнес: «Восточно-Сибирская Снабженческая Компания», «Дороги Арктики», «Якутоптторг» и «Саханефтегазсбыт». Всего при помощи специальной техники в Усть-Куйге удалось собрать и подготовить к утилизации почти 1000 тонн металлолома. Организаторы отмечают: чем больше социально ответственных компаний примут участие в проекте, тем эффективнее и быстрее пройдут работы по очистке Арктики.

«В Якутии завершены работы по очистке арктических районов республики в рамках федерального проекта «Чистая Арктика». В этом году они прошли в трех локациях, местное население: взрослые и дети, представители промышленных компании и жизнеобеспечивающих предприятий, активно приняли участие в этом проекте. Надеюсь, что проект «Чистая Арктика» в Якутии будет продолжаться и приносить пользу всем её участникам», — заявил Сергей Неустроев, первый заместитель министра по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха (Якутия).

Эта часть Якутии одна из самых суровых по климату. Всего в Усть-Янском районе находится до 1,7 млн тонн металлолома. Это «лидер» среди всех районов Якутии. В 2021 году был утвержден Паспорт проекта по очистке прибрежной части Арктической зоны Якутии от металлолома. Проектом будет охвачены пять прибрежных арктических районов: Анабарский, Булунский, Усть-Янский, Аллаиховский и Нижнеколымский. Во всех арктических районах предстоит убрать около 4,5 млн тонн лома.

«Чистая Арктика» — это масштабный проект по очистке арктической территории от накопленных с советских времён отходов. Идея принадлежит капитану атомного ледокола «50 лет Победы» Дмитрию Лобусову, а также советскому и российскому капитану ледокола, Герою Труда Российской Федерации Геннадию Антохину.

«Чистая Арктика» стала площадкой, объединившей общественные и волонтёрские организации, учёных, глав регионов и бизнес. Партнёрами проекта выступают «Норильский никель», «Росатом», «ФосАгро» и «РЖД».