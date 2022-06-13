Бурматов благодарит прекрасных людей Якутии, которые спасли застрявшего медведя

Депутат Государственной Думы РФ, первый заместитель Председателя Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов пишет в своем телеграм-канале Бурматов:

Я просто выложу это видео здесь и напишу огромное спасибо прекрасным людям из Якутии, которые спасли мишку, застрявшего головой в топливном баке. До этого в республике произошёл инцидент, когда какие-то выродки — вахтовики взорвали медведя , подманив кастрюлей, в которую положили взрывчатку. Мы оперативно добились возбуждения уголовного дела в отношении подонков, оно на контроле у МВД и прокуратуры, и убийцам мишки светит большой срок за жестокое обращение с животным и использование взрывчатки. И вот, спустя пару дней, совсем другая история. В той же Якутии. Спасли годовалого бедолагу, который бродил вдоль дороги с баком из-под топлива на голове, врезаясь в отбойник. Голову в емкость он засунул, очевидно, ища еду. А снять самостоятельно уже не смог, ещё и сопротивлялся когда ему пытались помочь: брыкался и пытался сбежать. Спасти его удалось только зафиксировав веревками возле отбойника. Лишь после этого люди смогли освободить мишку. Честь и хвала. Низкий поклон. Пока есть такие люди, у нас не все потеряно!