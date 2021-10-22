Будет ли у Якутска главный садовник?

Председатель Общественной палаты г. Якутска Андрей Высоких предложил городской администрации ввести должность главного садовника для руководства процессом озеленения в столице. Предложение прозвучало на открытом заседании по вопросам озеленения города, состоявшемся 21 октября.

Кроме того, Общественная палата внесла предложение о создании отдела под руководством главного садовника города.

«Сегодня озеленительные мероприятия разбросаны по управам округов, СЭГХ. Предприятия самостоятельно озеленяют прилегающие территории. Считаю, работа и выделяемые на эти цели средства должны быть сконцентрированы в одном месте. Подход к озеленению должен полностью измениться», — подчеркнул Андрей Высоких.

Руководитель Управления Центрального округа Дина Николаева проинформировала о создании Проектного офиса для решения проблем озеленения и благоустройства, в который вошли архитекторы, юристы, экономисты, биологи, общественники.

«В дорожной карте работ большое место отведено направлению озеленения общественных пространств, которое подразумевает предоставление общественных пространств предпринимателям с целью их содержания и благоустройства, внедрение тактического урбанизма, в том числе обустройства парклетов», — отметила Дина Олеговна.

Руководитель Центрального округа предложила конкретные меры по созданию «живых изгородей», организации лесопитомника и мероприятий по созданию полигона для получения вермикомпоста (биогумуса), по внедрению системы точечного полива зеленых насаждений в общественных пространствах и дворовых территориях городского округа.

«Следует отметить, что одна из основных задач Проектного офиса нацелена на разработку муниципальной программы и подпрограммы, направленной на развитие озеленения в 2022-2025 годы и увеличение финансирования Управ города в части озеленения городской среды. Все это для того, чтобы наш город приблизился к стандартам благоустройства современных городов и решил проблемы запыленности, загазованности», — подытожила Дина Олеговна.

В ходе заседания, участники уделили особое внимание вопросам озеленения, почвоведения, питомников по выращиванию зеленых насаждений и содержания растений. С конкретными предложениями выступили представители научного сообщества, руководители предприятий, общественники. По итогам заседания будет разработан единый комплекс мер, который будет внесен на рассмотрение Главы республики.