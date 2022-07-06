Большинство лесных пожаров возникло из-за гроз — прокуратура

В прокуратуре республики под председательством прокурора Республики Саха (Якутия) Максима Попова состоялось межведомственное совещание по вопросам охраны лесов и населенных пунктов от лесных и других (ландшафтных) пожаров. В мероприятии приняли участие главный федеральный инспектор по Республике Саха (Якутия) Евгений Корнеев, первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Садовников, руководители и представители заинтересованных министерств и ведомств, прокуроры городов и районов республики (в формате видеоконференцсвязи).

Открывая совещание, прокурор республики отметил, что вопросы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций требуют принятия скоординированных, эффективных мер от всех задействованных в их решении ведомств. На территории региона несмотря на существенное уменьшение в сравнении с прошлым годом количества пожаров, на 05.07.2022 зарегистрировано 295 возгораний на площади 139 206 га (прошлый год — 998 548 га).

Основными причинами пожаров являются грозы -199 и неосторожное обращение с огнем -14. Установлено 7 причастных к пожарам лиц, по 4 материалам проводятся процессуальные проверки. В 2022 г. прокурорами выявлено более 800 нарушений в рассматриваемой сфере, принято свыше 450 актов реагирования, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 130 лиц, объявлено 250 предостережений. Пресечены факты ненадлежащего осуществления полномочий по профилактике лесных пожаров, не обеспечения населенных пунктов системами централизованного оповещения населения, созданию и восстановлению резервов материальных ресурсов, обновлению и содержанию минерализованных полос и т.д. В результате принятого комплекса мер прокурорского реагирования во взаимодействии с органами власти республики более чем на 3 тыс. увеличено число лиц, привлекаемых к тушению пожаров, на 565 человек — штатная численность лесопожарных формирований, на 677 единиц — количество техники. Заключены договоры на строительство гаражей и обустройство 22 навесов для хранения специализированной техники на 91 млн руб., в Сводном плане тушения лесных пожаров с 21 до 240 увеличено количество посадочных площадок для воздушных судов. Создано 3 авиаотделения, расширено отделение в Ленском районе, площадь охраняемой зоны увеличена на 10,6 млн га.

Вместе с тем остается недостаточным количество профилактических мероприятий, ненадлежащим образом организованы первичные меры пожарной безопасности на территории населенных пунктов, отмечены на совещании иные проблемные вопросы. По итогам обсуждения прокурор республики Максим Попов определил конкретные мероприятия, требующие принятия неотложных мер, поручил прокурорам обеспечить надлежащую организацию работы в рассматриваемом направлении. Первостепенные задачи заложены в решение совещания, исполнение которого взято на контроль.