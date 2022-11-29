Более 1000 якутян написали диктант Олонхо на «отлично»

В 301 библиотеке республики диктант Олонхо написали 5555 человек, из них на «отлично» написали более тысячи участников. Всем участникам были выданы сертификаты об участии.

Лучшие муниципальные образования с наибольшим количеством отличников будут награждены чоронами победителя.

В этом году диктант Олонхо впервые был проведен на двух языках. В стенах Национальной библиотеки Якутии диктант написали 26 ноября, приняли участие около 70 человек. На якутском языке диктант вела научный сотрудник сектора олонховедения НИИ Олонхо СВФУ Марианна Сатанар, отрывок на русском языке в переводе Владимира Державина зачитала доцент кафедры общего языкознания и риторики филологического факультета СВФУ Татьяна Бердникова.

Также в этом году к акции присоединились якутяне, проживающие в Калининграде.

Организаторами диктанта выступают Научно-исследовательский институт Олонхо СВФУ, Национальная библиотека Якутии, Театр Олонхо и Ассоциация Олонхо Республики Саха (Якутия).

Впервые акция «Диктант Олонхо» состоялась в 2019 году, в ней приняли приняли участие более 9 тысяч человек из Якутска и 28 районов республики.