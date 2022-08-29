Более 1 миллиарда рублей смогли получить предприниматели Якутии

С помощью поручительств Фонда развития предпринимательства Якутии представителям малого и среднего бизнеса было выдано 72 кредита на сумму более 1,1 миллиарда рублей. Поручительство Фонда составило 450,1 миллионов рублей.

Одним из направлений деятельности Фонда развития предпринимательства Якутии является предоставление поручительств для получения субъектами МСП кредитных средств в банках-партнерах. Этот механизм позволяет расширить доступ к финансовым ресурсам для представителей малого и среднего бизнеса, значительно повышая шансы на одобрение кредитных заявок.

«Расширение списка банков-партнеров программы позволяет получить необходимые средства еще большему числу представителей малого и среднего бизнеса» — сообщил министр предпринимательства, торговли и туризма РС(Я) Тимур Ханды.

29 августа, генеральный директор Фонда развития предпринимательства РС(Я) Петр Максимов подписал соглашение о сотрудничестве с представителем Дальневосточного филиала ПАО «Промсвязьбанк».

Сегодня партнерами Фонда являются 10 банков: АКБ «Алмазэргиэнбанк», ПАО «Сбербанк», ПАО «Азиатско-тихоокеанский банк», ПАО «Банк ВТБ», АО «Солид Банк», АО «МСП Банк», Банк «ФК Открытие», АО «Альфа банк», АКБ «Ланта Банк», ПАО «Промсвязьбанк».

Теперь при подаче заявок на кредитование или банковскую гарантию в Промсвязьбанке субъекты МСП Якутии могут получить гарантийную поддержку Фонда. Специалисты банка оформят необходимые документы при составлении заявки. Общая сумма поручительства составит 100 миллионов рублей.

Напомним, в начале года по поручению Главы региона Айсена Николаева принят целый пакет мер поддержки бизнеса, которые позволили не только сохранить в Якутии число занятых в сфере предпринимательства, но и увеличить его. По данному показателю республика входит в 10-ку лучших регионов. На июнь 2022 года в регионе общая численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, составляет 122 270 человек, самозанятых — 22 024.