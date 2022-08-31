31.08.2022
23:47
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Якутск

Благоустройство переулка Подойницына обсудили Евдокия Евсикова и Евгений Григорьев

Благоустройство переулка Подойницына обсудили Евдокия Евсикова и Евгений Григорьев

Первый заместитель Председателя Якутской городской Думы Евдокия Евсикова и Глава города Якутска Евгений Григорьев в ходе выездного совещания обсудили вопросы благоустройства переулка Подойницына в Якутске.

Дочь Почетного гражданина города Якутска Ирина Подойницына озвучила проблемы, связанные с внешним видом переулка, предложила облагородить территорию, создать на сооружениях мурал, связанный с театральной тематикой.

В ходе выездного совещания была отмечена необходимость асфальтирования территории, ее освобождения от металлических гаражей, а также уведомления собственников близлежащих зданий о необходимости проведения ремонта фасадов.

Как отметил по итогам совещания Глава города Евгений Григорьев, эти работы будут внесены в план на 2023 год.

Напомним, по решению Якутской городской Думы имя известного деятеля культуры, Почетного гражданина города Якутска и бывшего директора Государственного Академического Русского драматического театра им. А.С. Пушкина Ивана Ивановича Подойницына было присвоено переулку в 2019 году. Он располагается в центре города и соединяет проспект Ленина и улицу Ярославского.

Фото: пресс-службы.
Источник: Пресс-служба Якутской городской Думы.

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