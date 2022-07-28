Билайн и Республика Саха (Якутия) объединят усилия для развития цифровой экономики

ПАО «ВымпелКом» (бренд билайн) и министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) подписали соглашение о сотрудничестве. Договоренность предусматривает инвестиции в развитие сети и использование современных телекоммуникационных технологий для совместной реализации проектов развития цифровой экономики на территории региона.

Кроме того, соглашение предусматривает сотрудничество по такому направлению, как развитие «умных» технологий в сфере ЖКХ — внедрении модели интеллектуального учета энергоресурсов. Помимо этого, договоренность предполагает использование возможностей технологий Wi-Fi, М2М, облачных технологий, сервисов информационной безопасности, квалифицированной мобильной электронной подписи, таргетированных смс-рассылок.

Также билайн с помощью искусственного интеллекта может помочь развить транспортную инфраструктуру, анализировать миграцию трудового населения, увеличивать туристическую привлекательность Якутии. Использование технологии анализа данных может позволить решить задачи повышения качества жизни, уровня комфорта и безопасности граждан.

«билайн в настоящий момент покрывает связью практически все населенные пункты республики, где проживает от 250 человек. Вместе с органами власти мы намерены работать над модернизацией существующей сети в небольших и удаленных населенных пунктах региона, а также развивать арктическую зону, чтобы жителям здесь было доступно все разнообразие сервисов. Помимо этого, мы внедряем проекты по цифровизации в бизнес, например, на удаленных месторождениях, шахтах, рудниках. Это помогает их развитию, повышению безопасности и снижению издержек», — комментирует руководитель Якутского отделения билайн Вадим Пеньков.

«У ВымпелКома есть значительный опыт цифровой трансформации различных отраслей экономики. Мы надеемся использовать этот опыт и эту практику работы в сфере цифровой экономики. Наше общее взаимодействие повысит доступность для жителей региона различных электронных услуг и сервисов и, в целом, увеличит конкурентоспособность Якутии на телекоммуникационном рынке», — отметил министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) Анатолий Семенов.

Ранее билайн сообщал https://sakhalife.ru/bilajn-zapustil-4g-eshhyo-v-dvuh-otdalennyh-selah-yakutii/ о расширении покрытия 4G в Якутии: оператор запустил мобильный интернет «четвертого поколения» в труднодоступных и малонаселенных пунктах республики – в селе Кюренг-Ат и поселке Кемпендяй. По информации пресс-службы оператора, в этом году модернизация пройдет еще в ряде населенных пунктов.