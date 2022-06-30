Билайн запустил 4G ещё в двух отдаленных селах Якутии



Оператор Билайн расширил покрытие 4G в Якутии, запустив мобильный интернет «четвертого поколения» в труднодоступных и малонаселенных пунктах республики – в селе Кюренг-Ат и поселке Кемпендяй.

Теперь абонентам здесь стало доступно все разнообразие сервисов, которое сегодня предлагает скоростной интернет: онлайн игры и музыка, социальные сети, просмотр видео, видеозвонки и комфортное решение любых вопросов с помощью смартфона. Средняя скорость мобильного интернета в данных населенных пунктах теперь позволяет сделать для абонентов билайн серфинг в интернете на смартфоне или планшете комфортным: страницы, фото и музыка теперь загружаются быстрее.

Кюренг-Ат и Кемпендяй, где проживает 250 и 440 человек, стали очередными в списке небольших населенных пунктов, где в 2022 году билайн произвёл работы по модернизации оборудования. На очереди еще 5 населенных пунктов, где проживают от 380 до 620 человек.

«Стоит отметить, что Билайн в Якутии во многих местах имеет эксклюзивное покрытие. Наша сеть есть в сотнях подобных небольших поселков и сел, и сейчас наша задача – провести модернизацию оборудования там, где ещё нет 4G, чтобы жители и этих населенных пунктов могли пользоваться всеми благами, которые даёт высокоскоростной мобильный интернет», — комментирует руководитель Якутского отделения Билайн Вадим Пеньков.