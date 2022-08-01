Без вести пропали 3 работника Авиалесоохраны, тушившие лесной пожар в Якутии
31 июля т.г. в отделение МВД России по Оймяконскому району поступила информация о том, что трое работников ФБУ «Авиалесохрана», задействованных на тушении пожаров на территории района, отправились в поселок Усть-Нера и не дают о себе знать.
В настоящий момент сотрудниками уголовного розыска проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление местонахождения пропавших без вести:
- Каратаев Василий Сергеевич, 24.06.1990 г.р., уроженец г. Среднеколымска. На вид 30-32 года, среднего телосложения, рост 178-180 см., азиатской внешности. Был одет в бейсболку черного цвета, в камуфляжные штаны черного цвета и ветровку.
- Осипов Рустам Русланович, 15.05.1990 г.р., уроженец с. Чай Борогонского наслега Вилюйского района. На вид от 28-32 года, полного телосложения, рост 165-170 см., азиатской внешности. Был одет в летнюю форму песочного цвета.
- Васимов Олег Рафилович, 24.04.1984 г.р., уроженец Тасагарского наслега Вилюйского района. На вид 35-40 лет, среднего телосложения, рост 170-175 см., азиатской внешности. Был одет в штаны бежевого цвета, спортивную кофту с надписью на спине «Спарта», кроссовки темного цвета.
При себе имели экипировку спусковой вертолетный КСК серого цвета, мобильные телефоны.
При получении какой-либо информации о местонахождении данных лиц просьба незамедлительно сообщить в отделение МВД России по Оймяконскому району по телефонам: Уголовный розыск — 8-914-300-25-93, Дежурная часть — 8 (411-54) 2-04-54; 8 (411-54) 2-02-02.
Фото: Официальный канал МВД по Республике Саха (Якутия).
Источник: Официальный канал МВД по Республике Саха (Якутия).
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