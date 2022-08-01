Без вести пропали 3 работника Авиалесоохраны, тушившие лесной пожар в Якутии

31 июля т.г. в отделение МВД России по Оймяконскому району поступила информация о том, что трое работников ФБУ «Авиалесохрана», задействованных на тушении пожаров на территории района, отправились в поселок Усть-Нера и не дают о себе знать.

В настоящий момент сотрудниками уголовного розыска проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление местонахождения пропавших без вести: