Без галстука. 10 откровенных ответов самого богатого депутата Якутии Виктора Федорова

Виктор Федоров больше всего известен в Якутии как самый богатый депутат Ил Тумэна. Он неоднократно становился лидером таких рейтингов и даже дважды попадал в список богатейших госслужащих и депутатов, составленный журналом Forbes.

В интервью News.Ykt.Ru он рассказал, как зарабатывает деньги, какие ограничения предлагает ввести по продаже алкоголя и о чем больше всего сожалеет в жизни. Вот его 10 откровенных ответов.

Работаю на двух работах и получаю дивиденды

Спокойно отношусь к тому, что называют самым богатым депутатом, чувствую себя нормально. Как зарабатываю деньги? Работаю на двух работах: директором, да еще председателем совета директоров на одном предприятии. За это получаю заработную плату. Плюс учредитель порядка 12 организаций, там получаю дивиденды. Это все отражено в моих декларациях о доходах. Декларация, которая размещается на сайте Ил Тумэна, не такая подробная, там указан только общий доход без деления на зарплату и дивиденды.

Несколько лет назад были разборки в суде, пытались лишить депутатского мандата.

С 2015 по 2017 год прокуратура добивалась в суде лишения депутатских полномочий Виктора Федорова на основании того, что он совмещает государственную службу и предпринимательскую деятельность. По мнению прокуратуры, депутат нарушал закон о противодействии коррупции. Но комиссия парламента не нашла серьезных нарушений. Виктор Федоров заявил что прокурорский иск является давлением властей через прокуратуру. «Исполнительным органам Якутии не выгоден, не интересен, вреден депутат, который высказывает свое мнение или же задает неудобные вопросы», — говорил он.

Но я доказал, что не управляю предприятиями. Как стал народным депутатом, написал заявление на доверительное управление и передал все свои активы, как и положено по закону. В итоге суд прошел, ничего не нашли.

О недвижимости в Испании и добыче криптовалюты

Да, недвижимость за границей есть. Это квартира в хорошем курортном городе Марбелья на юге Испании. Она оформлена на жену, и это, кстати, тоже отражено в декларации. Рассматривал разные варианты покупки недвижимости, например в Таиланде или Майами. Но в итоге остановились на Испании. До пандемии летал довольно часто, где-то четыре раза в год.

Итальянский футбольный тренер Фабио Капелло и Виктор Федоров

Меня всегда удивляет, когда спрашивают, где вы живете. Так и хочется ответить: везде. Сейчас живу в Москве, Якутске. Большую часть времени, конечно, провожу в республике. Тут бизнес, я здесь депутат парламента со своими обязанностями. Здесь моя родина, друзья, могилы предков. Так и живу, тут и там. В Испании больше месяца не жил, две-три недели максимум, мне хватает.

Нормально отношусь к тем, кто уезжает из Якутии. Если власти не могут обеспечить тот уровень жизни, который есть сейчас в Москве или в той же Испании. Это в первую очередь здравоохранение, социальные услуги, чистые улицы, места для прогулок. Об этом и на парламенте говорю. Что главная задача властей — это добиться того, чтобы Якутия стала привлекательной для жизни, чтобы люди не уезжали, а не о том, как раскопать все и вывезти из республики.

Что касается криптовалюты. Было дело, в 2017 году купил в Китае специализированный дорогой компьютер для майнинга криптовалюты. Он поработал у меня три месяца, но потом от него избавился. Оказалось, это не такое доходное дело. Заработка нет, какие-то копейки. Я понимаю, чтобы зарабатывать, нужно поставить целую ферму, десятки, сотни этих машин. И еще как-то нужно решить вопросы с расходами на электричество. Добавлю, что по биткоину алгоритмы расчета постоянно усложняются, компьютерам все сложнее и сложнее майнить. К примеру, та машина для майнинга, которую взял, стоила больше 10 тысяч долларов. Она поработала три месяца и стала устаревать. Ну как так? В общем, странный бизнес, мне не понравился.

Про алкогольный закон и вредные привычки

Проектом по алкоголю занимаюсь с 2013 года, с того времени, как был председателем комитета по промышленной и экономической политике. Сначала приняли базовый закон, потом передали в наш комитет. Наш комитет был самый плодовитый по законопроектам. Потому что мы приняли 188 законов о зонах трезвости (речь идет о т.н. «трезвых селах», муниципалитетах, где полностью запрещена продажа алкоголя — прим. ред.). Плюс всякие корректировки, которые проходили через нас. Поэтому этим вопросом занимаюсь профессионально с 2013 года.

В феврале 2019 года Виктор Федоров внес в республиканский парламент законопроект, по которому предполагалось сдвинуть время продажи алкоголя (с 16 до 22 часов вместо нынешних с 14 до 20). Тогда законопроект не утвердили. В июле этого года Федоров вновь внес законодательную инициативу по ограничениям в продаже алкоголя. Он снова предложил перенести время продажи алкоголя (с 16 до 22 часов). А также предложил запретить продажу алкоголя в жилых многоквартирных домах и ввести квотирование точек продажи алкоголя.

Сейчас внес поправку не только сдвинуть время продажи. Основная идея в том, чтобы ввести квотирование точек для реализации алкоголя в муниципалитетах. Это мировая практика, но в России пока этого нет. К примеру, Якутску дается 100 квот на места продажи алкоголя, и они распределяются по кварталам или округам. И все это должно проходить на конкурсной основе. Этот законопроект отправил в парламент с просьбой провести оценку регулирующего воздействия. Теперь жду результаты.

Все политики, когда их спрашивают про алкоголь, отвечают, что не пьют. Сам я хорошо отношусь к алкоголю, выпиваю иногда. Считаю, что не грех в хорошей компании выпить в меру. Правда, уже лет 15 водку не пью и другие крепкие напитки стараюсь не употреблять. Пью пиво и шампанское. Вино почти не пью, оно кислое какое-то. Конечно, если надо, то могу употребить крепкие напитки, но потом будет желудок болеть.

Про остальные вредные привычки. Курить бросил 20 лет назад. Легкие наркотики даже в молодости не употреблял. Как-то не довелось. Я учился в Москве и даже там не сталкивался с наркотиками. Ну а тем более после окончания института, когда пошел работать, какие там наркотики!

Зачем давать деньги авиакомпании «Якутия»

Авиацией занялся не по собственной воле, а «волею пославшей мя жены», как говорится. Напомню, что с 2013 года работал председателем комитета по промышленной и экономической политике и мы плотно занимались этим вопросом.

Неделю назад на последней сессии парламента Федоров сообщил о миллиардных долгах авиаперевозчика и предложил провести аудиторскую проверку финансового состояния авиакомпании «Якутия» и рассмотреть вопрос о ее возможной ликвидации. Депутаты не поддержали это предложение. Противники депутата утверждают, что, добиваясь ликвидации авиакомпании «Якутия», он преследует свои личные цели для продвижения проекта малой авиации, который предусматривает республиканское финансирование.

Уточняю, проверка авиакомпании «Якутия» и продвижение проекта по малой авиации — это разные вещи. Если следовать логике моих оппонентов, то получается, что добиваюсь ликвидации «Якутии», чтобы возить пассажиров на самолетах малой авиации типа Ан-2. Бред же.

Я считаю, что перед тем, как снова выдавать безвозмездные субсидии из республиканского бюджета авиакомпании «Якутия», нужно провести анализ ее финансового состояния. Только в этом году ей выделили 1,5 миллиарда рублей. А в коня ли корм? Какие финансовые перспективы, какие результаты? Никто это не объясняет. Только на погашение процентов по долгам уходит полмиллиарда. Общая сумма долгов доходит до 17 миллиардов рублей. И что дальше с этим делать?

Что касается того, сможет ли республика жить без своей авиакомпании, то посмотрите на Приморье. Там была авиакомпания «Владивосток Авиа», которую они закрыли (ликвидирована с 2014 года — прим. ред.). На тарифах это никак не сказалось. На сегодня из Владивостока долететь до Москвы дешевле, чем до Якутска.

Зачем устраивать внутриреспубликанскую конкуренцию на внутреннем рынке? Если мы считаем «Якутию» магистральной авиакомпанией, то пусть летает на магистральных (межрегиональные и международные маршруты — прим. ред.), а «Полярные авиалинии» оставить на внутренних линиях, только вооружить их нормальной техникой.

Малая авиация — это единственный способ обеспечить доступные перевозки по республике

Проект малой авиации мы продвигаем с 2013 года. Мы — это ряд депутатов, а также ассоциация малой авиации. В общем, добиваемся государственной поддержки малой авиации в рамках концепции, которая по нашему настоянию была утверждена правительством в 2019 году. Эта финансовая поддержка должна производиться прозрачно на конкурсной основе.

Отмечу, что у меня лично нет никакой авиакомпании, нет самолетов, вертолетов. Сам летать не могу, хотя и хотел. Врачи запретили, медкомиссию я не прошел. Небо для меня закрыто по медицинским показаниям. Мои противники считают, что у меня одна задача — где бы нагрести денег. Мне неинтересно на этом зарабатывать деньги, а вот летать лично самому было бы классно.

Есть ли будущее у малой авиации в республике? Малая авиация является единственным способом обеспечить внутриреспубликанские доступные перевозки. Например, постройка дороги от улусного центра на 100 километров обойдется минимум в миллиард рублей, а то и в два. Плюс ее обслуживание — пять процентов, значит, отдавать каждый год 50 миллионов. Почему бы не купить самолет за 20 миллионов и делать по три-четыре рейса в неделю? Этого вполне хватит для любой деревни. Чтобы обеспечить транспортную доступность, надо просто развивать малую авиацию. Потому что дороги за такие деньги мы не построим.

Сейчас по нашему настоянию пошли снижения к требованиям по грузоперевозкам малой авиации. Теперь этот вид работ разрешен для малой авиации. В прошлом году вступил в силу. Сейчас рассматривается следующее снижение требований: отмена обязательного наличия не менее трех самолетов, наличие директора по безопасности, стюардесс и прочее. Но это все работа на федеральном уровне.

[Ивану] Лукину (председатель ассоциации малой авиации республики — прим. ред.) надо сказать спасибо, что эти ФАПы (федеральные авиационные правила — прим. ред.) пробил при нашей поддержке. И после изменения ФАПов в республике начались легальные авиаперевозки. А до этого, ну вы знаете, были только «партизанские» перевозки.

Деньгами не горжусь, это условность

Самые большие успехи в жизни у меня еще впереди, я считаю. Мог бы рассказать про свои успехи по работе, но, наверное, не совсем правильно с точки зрения общечеловеческих ценностей. Гордиться надо своими предками, своей родовой. Горжусь генералом Притузовым (участник Великой Отечественной войны, генерал-майор — прим. ред.), горжусь тем, что построил ему памятник в Покровске. Хотел бы, чтобы меня так же вспоминали и гордились, как я горжусь моими предками. Горжусь тем, что являюсь автором идеи парка Победы в Якутске.

Парк Победы расположен на территории рядом с въездной стелой «Үс Сэргэ» на Автостраде 50 лет Октября. Его начали строить в 2020 году. Работы планируется завершить в 2022 году, к 100-летию республики.

Деньгами не горжусь, это вообще условность. Я про это в парламенте говорил, добываем золото и так радуемся, как будто это ценность какая-то. Это же условность.

На самом деле основная ценность — это продукт труда человека. И природа, которая нас окружает. Ценность Якутии не в ее природных ресурсах, а в ее природе.

С главой Якутии Айсеном Николаевым на открытии парка Победы

С кем дружу в парламенте

С Павлом Петровым дружу, мы давно знакомы. С пятого созыва познакомился с Александром Жирковым, поддерживаем хорошие отношения. С Юрием Баишевым, Юрием Николаевым, Алексеем Еремеевым. Недавно был на празднике у Саввина, который сейчас под следствием.

Депутаты Александр Уаров и Дмитрий Саввин обвиняются в получении взятки в 900 тысяч рублей. Дело возбудили в апреле 2018 года. С того времени они находятся под домашним арестом.

У Саввина юбилей был — 65 лет. Отмечали в его доме на Сергеляхе, он же никуда не выходит, под домашним арестом сидит с датчиком на ноге. Весело посидели, песни попели. С Уаровым у меня тоже неплохие отношения.

Люблю охоту и Call of Duty

Как отдыхаю? Отдых — это поехать в какую-нибудь страну, но недолго. Мне обычно недели хватает. Самая шикарная страна, которую видел — это, конечно, Португалия. Такая древность, могила Васко да Гамы. Какие там рестораны, морепродукты, узкие улочки, насыщенная атмосфера средних веков!

Хобби нет. В детстве собирал марки, монеты, но потом все продал. Такая у меня коммерческая жилка.

Сериалы и фильмы почти не смотрю. Последний сериал, который смотрел, — это «Слуга народа» (сериал про президента Украины, где главную роль исполнил Владимир Зеленский, — прим. ред.).

От рыбалки почти отошел. На охоту езжу каждую весну-осень, на утку, на боровую дичь.

Играю в компьютерные игры, есть PlayStation. Любимая игра — Call of Duty. На компьютере играю в «Танки». На телефоне играю в пасьянс, покер, шахматы, футбол, Angry Birds. Минимум час в день у меня уходит, а если выходной, то и больше.

Книги читаю в основном с телефона на «ЛитРесе». Раньше еще пользовался «Читалкой», но потом забросил. Любимые жанры: публицистика, периодика и история. Из последнего прочитал «Опережая некролог» Александра Ширвиндта, «Сырок. История моей жизни и бизнес» Бориса Александрова, «Русский дневник» Джона Стейнбека.

Якутская кухня для меня родная

Люблю готовить и люблю поесть. Моя мама в детстве то ли в шутку, то ли всерьез говорила: стань, Витя, поваром, будешь работать в ресторане, мы с папой будем приходить, кушать. Они — дети войны, жили в голодные времена, поэтому мечтали, чтобы их дети были поближе к еде. В первый раз в седьмом классе приготовил плов, созваниваясь с мамой по телефону. Помню, что не очень получилось. Сейчас могу готовить практически все: плов, лагман, борщ, жаркое, голубцы. При этом в еде непритязателен, ем что дают, не выделываюсь. Якутская кухня для меня родная, у меня отец нюрбинский, мама покровская. Дома — ойогос, пирожки, суп с потрохами, уха, караси, строганина, печень. Все ем, все люблю.

Я не карьерист, на должности не рвусь

Самый трудный вопрос: какая у меня мечта? С этим проблема. Родня постоянно говорит: трудно выбрать тебе подарок. Со своими мечтами так же. Главное, чтобы мои родные были здоровы и счастливы, чтобы жена меня любила.

С женой на отдыхе

А добиваться чего-то? Я не карьерист, особо не рвусь на какие-то должности. Добровольно ушел с должности председателя комитета в Ил Тумэне, а мог бы легко остаться. Политических амбиций нет. Сейчас моя мечта — это чтобы в парке Победы посадили 36 тысяч деревьев по числу погибших на полях Великой Отечественной войны якутян. Но эта мечта исполнимая, буду следить за ее исполнением. А таких глобальных «мечт» нет.

Самое бесполезное чувство — это чувство сожаления о чем-то в прошлом. Типа, жалеть, что в 2010 году не купил биткоинов на тысячу долларов. Но исправлять уже ничего не хотел бы. Это моя жизнь. Какой ее прожил, такой она должна и остаться. Ведь жить надо сегодня и жить набело, без черновика. Сегодня сделал что-то непотребное, а завтра исправил? Так в жизни не будет. Поэтому каждый день надо жить правильно и не пытаться что-то исправить.

Хотя, наверно, больше всего жалею, что с родителями больше времени не проводил, мало разговаривал. Они пытались общаться, когда я был молод, а мне все время было некогда, все на бегу. А сейчас уже их нет на этом свете.