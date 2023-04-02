Бердигестяхской улусной гимназии присвоили имя Василия Филиппова

1 апреля доктору технических наук, профессору, члену-корреспонденту Российской академии наук, президенту Академии наук РС (Я), почетному работнику высшего образования РФ, заслуженному деятелю науки РС (Я) Василию ФИЛИППОВУ исполнилось бы 72 года. В этот день в Горном районе началась декада, посвященная прославленному земляку.

В селе Бердигестях побывал первый вице-премьер республики Дмитрий САДОВНИКОВ, который возглавляет организационный комитет по увековечиванию памяти Василия Филиппова. Он был основан в прошлом году указом главы республики Айсена НИКОЛАЕВА. В него входят члены правительства, представители науки, образования.

Декада началась с открытия мемориальной доски и экскурсии в Бердигестяхской улусной гимназии. Недавно образовательному учреждению присвоили имя Василия Васильевича. Следующим шагом должно стать строительство нового здания на 360 мест. Сегодня гимназисты обучаются в приспособленном деревянном здании 1980-х годов постройки.

«У него была короткая жизнь, но он сделал многое для родной республики. Большой вклад он внес в развитие науки, образования и других отраслей. В годы его работы была сделана мощная материально-техническая база СВФУ им. М.К. Аммосова. Наш долг сейчас – просвещать об этом людей, в первую очередь подрастающее поколение. Я очень счастлив, что был лично знаком с Василием Васильевичем, и уверен, что все намеченные планы по увековечиванию его памяти будут претворены в жизнь», — отметил Дмитрий Садовников.

Первый зампред правительства сообщил, что также в планах – присвоение имени Василия Филиппова школы в городе Якутске. В столице республики планируют также поставить памятник.

В день рождения Василия Васильевича в Центре духовности имени Семена и Софрона Даниловых состоялось торжественное мероприятие, во время которого родные и близкие, коллеги, соратники вспоминали о вкладе Василия Филиппова в социально-экономическое развитие республики.

В течение недели пройдет ряд других мероприятий, посвященных Василию Васильевичу. Среди них — 1-я многопрофильная олимпиада имени Василия Филиппова в рамках XXVI-й олимпиады учащихся сети школ первого Президента РС(Я) Михаила Николаева, классные часы, конкурс юных изобретателей и конструкторов «Юный новатор-2023» на грант главы Горного улуса, выставка-смотр инженерных работ учащихся.

Кроме того, планируется проведение республиканской дистанционной открытой научно-практической конференции школьников «Филипповские чтения», просветительского диктанта памяти Василия Филиппова, модельных интеллектуальных игр, лектория ученых Академии наук Республики Саха (Якутия).

Торжественное закрытие декады в Бердигестяхе состоится 10 апреля.

Справка:

Филиппов Василий Васильевич родился 1 апреля 1951 года в селе Мытах Горного района ЯАССР.

Возглавлял Академию наук РС(Я) в 1994-2001, 2003-2008 гг. и с 2020 г. по 2022 гг.

С 1991 по 1998 гг был ректором Якутского госуниверситета, с 1998-2003 гг. — председателем Палаты Республики Государственного собрания (Ил Тумэн) РС(Я).

Автор и соавтор 160 научных работ, в том числе 13 монографий, трёхтомного учебника, 5 учебных пособий и 5 патентов.

Член Отделения проблем энергетики, машиностроения, механики и процессов управления РАН, советник Российской академии архитектуры и строительных наук, член ОУС по энергетике, машиностроению, механике и процессов управления СО РАН, член научного совета «Металлические конструкции» Российской академии архитектуры и строительных наук, член Уставной комиссии Аадемии Наук РС(Я), член Президиума Академии наук РС(Я). Главный редактор журнала «Природные ресурсы Арктики и Субарктики», член совета по науке при Главе РС(Я), член общественного консультативного совета при Председателе Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я), руководитель постоянно действующей рабочей группы проектного офиса НОЦ «Север территория устойчивого развития», ответственный за подготовку заявки т РС(Я) на участие в 2020 г. в конкурсном отборе Минобрнауки РФ на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета на оказание государственной поддержки НОЦ мирового уровня.

Координатор работы по разработке проектов программ «Комплексные научные исследования экологического состояния Вилюйской группы улусов и здоровья населения, проживающего на этих территориях, на период 2019 – 2023 гг.»‚ II этапа «Комплексных научных исследований по развитию производительных сил РС(Я) на 2020-2022 гг.».

Главный редактор журнала «Природные ресурсы Арктики и Субарктики», член совета по науке при Главе РС(Я), член общественного консультативного совета при Председателе Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я), руководитель постоянно действующей рабочей группы проектного офиса НОЦ «Север территория устойчивого развития», ответственный за подготовку заявки т РС(Я) на участие в 2020 г. в конкурсном отборе Минобрнауки РФ на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета на оказание государственной поддержки НОЦ мирового уровня.

Координатор работы по разработке проектов программ «Комплексные научные исследования экологического состояния Вилюйской группы улусов и здоровья населения, проживающего на этих территориях, на период 2019 – 2023 гг.»‚ II этапа «Комплексных научных исследований по развитию производительных сил РС(Я) на 2020-2022 г.г.».

Научный руководитель 14 защищенных кандидатских диссертаций и научный консультант 2 докторских диссертаций.

Академик международной академии наук высшей школы.