Балерина, которая стала якутским ученым

Признаем, исторический парк «Россия — Моя история» Якутск ведет интереснейшую просветительскую работу. И не только в своих музейных залах. На страницах @ my_history_ykt можно найти живые лекции, рассказы, фильмы, встречи с необычными людьми, конкурсы, которые всегда находят активный отклик у якутян.

На днях сотрудники парка раскрыли еще одну малоизвестную страницу истории Якутии, читаем: «В год науки мы не могли не написать о сотруднике старейшего в городе Института языка и литературы, кандидате исторических наук Марии Яковлевне Жорницкой — создателе северной этнохореографии. Ее поездка в Якутск — событие из тех, о которых говорят «несчастье помогло». Шла Великая Отечественная война, и Ленинградский ансамбль оперетты гастролировал в тылу. Вместе с его труппой приехала к нам по реке 20-летняя прима-балерина Маша Ицикзон. Ее поразила красота тайги и Лены, переполненные залы, где люди сидели прямо на полу и восторженно смотрели на сцену.⠀

Через два года Мария Ицикзон становится Жорницкой, выйдя замуж за начальника Якутстроя Ефима Жорницкого (того самого именем которого названа одна из улиц в Якутске — прим. Sakhalife.ru).⠀

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В 1947 году Маша танцует партию злого духа Темир-Джегелик в первом якутском балете «Полевой цветок». Вскоре рождается сын. Балерина уходит со сцены, начинает собирать и записывать танцы народов Севера, поступает на историческое отделение пединститута. Уже студенткой она едет в улусы, изучает одежду, танцы, украшения, атрибуты, обряды. ⠀

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Мария Яковлевна ставит якутские танцы: «Осуохай», «Платочек», «Танец с чоронами», «Танец охотников». В 1955 году первой из якутских артистов балета Мария получает звание заслуженной артистки ЯАССР. Вместе с Элляем они готовят либретто к балету «Чурумчуку». ⠀

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Мария Яковлевна защищает кандидатскую, пишет монографии, участвует в симпозиумах, но не становится кабинетным ученым, продолжая выезжать в экспедиции на Крайний Северо-Восток Сибири к чукчам, корякам, ительменам, эскимосам. Уже в 72 года она готовит к изданию труд Серошевского «Якуты». Она ушла из жизни, полная планов».⠀

Мария Жорницкая была приглашена на работу в легендарный ИЯЛИ (Институт языка, литературы и истории) Якутии первым профессиональным композитором Якутии М.Н. Жирковым. Работала в якутской науке в 1948-1970 гг. , до того, как в 1970 г. не перешла на работу Институт этнографиии и археологии РАН. В 1965 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Народные танцы Якутии». Исследовала быт, культура и танцевальное наследие якутов, эвенов, эвенков, юкагиров, чукчей и русских старожилов Якутии, а также танцевальный фонд коряков, эскимосов, ительменов. Она оставила яркий, необыкновенный след в науке, наследие Марии Яковлевны велико: 7 книг (последняя монография, в которой обобщены исследования танцев по хореографии почти всех сибирских народов и которую Мария Яковлевна собиралась представить в качестве докторской диссертации, так и осталась неопубликованной), более 100 статей, богатые коллекции уникальных фотографий, этнографические фильмы.



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