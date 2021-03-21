Автобусные перевозки должны быть перестроены

Кандидат в мэры Якутска Евгений Григорьев встретился с участниками некоммерческого партнерства «СоюзАвто», объединяющего перевозчиков, работающих в городе.

Григорьев убежден, что нынешняя система организации общественного транспорта изжила себя и не отвечает требованиям горожан, от которых поступает все больше жалоб. Самые распространенные связаны с тем, что перевозки не в полной мере охватывают дальние районы города, нередки случаи, когда водители автобусов из-за небольшого количества пассажиров не проезжают маршрут полностью или задерживаются, чтобы «накопить» побольше пассажиров.

«Я понимаю, что в этой ситуации виновны не только водители. У нас продолжительное время маршруты городского транспорта оставались неизменными, хотя город постоянно расширяется и количество пассажиров растет. Сейчас в Якутске официально зарегистрировано 350 тысяч, не далек тот день, когда перевалим за 400-тысячный рубеж. Сейчас городу необходимо перестроить маршруты и перейти на брутто-контракты. Для этого необходимо совместно выстроить логистику и пересмотреть форму взаимоотношений между муниципалитетом и предпринимателями» — сказал Григорьев.

Представители частных автобусных перевозчиков в целом не против перехода на брутто-контракты. Для водителей это даст свои выгоды — не надо гоняться за пассажирами, снижаются риски возникновения конфликтных ситуаций. Но главное — наличие контракта с муниципалитетом станет гарантией, которая расширит возможности для обновления автопарка. К примеру, при помощи лизинга.

Одна из главных проблем общественного транспорта — стремительное ветшание автобусного парка. По закону автобус не может использоваться для перевозки пассажиров, если ему больше 12 лет. Как известно, в 2008 году городом была закуплена большая партия автобусов, и в ближайшие месяцы около 400 из них лишатся права возить горожан.

В связи с необходимостью закупки новых автобусов, представители «СоюзАвто» предложили рассмотреть возможность приобретения машин «Вектор NEXT 8.8.» Павловского автозавода: они более экологичны (экостандарт EURO-5), вместительны, надежны и имеют удобные для перевозки маломобильных пассажиров пороги и двери. Стоимость таких автобусов около 6 миллионов рублей.

В ходе совещания были затронуты и другие насущные проблемы сферы общественного транспорта.

«У городских властей есть понимание того, что без вашего участия и встречного движения, обеспечить оптимальное устройство системы общественного транспорта практически невозможно. Необходимо уже сегодня приступать к выработке формата сотрудничества, удобного для всех», — подытожил Евгений Григорьев.

СПРАВКА:

Брутто-контракт подразумевает заключение соглашения, при котором перевозчику будут выплачивать деньги за километры пробега общественного транспорта, а не за число перевезенных пассажиров. Выгода брутто-контракта для пассажира очевидна — водитель обязан проехать весь маршрут полностью и в назначенное время, оплата ему поступает не за количество перевезенных пассажиров, а за точно выполненный контракт.

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата на должность главы городского округа «город Якутск» Григорьева Е.Н.